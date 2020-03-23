Новый мировой экономический кризис будет хуже, чем в 2008 году, – МВФ

МВФ готов выделить до $1 трлн кредитов, а также использовать другие инструменты

Международный валютный фонд ожидает снижения мировой экономики в 2020 году, причем рецессия будет как во времена глобального финансового кризиса 2008 года или хуже. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в понедельник по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", – обнадежила она.

"Человеческие потери от пандемии коронавируса уже неизмеримы, и всем странам необходимо работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб", – сказала Георгиева.

Она отметила, что чем быстрее вирус будет остановлен, тем быстрее и мощнее будет восстановление.

"Мы решительно поддерживаем экстренные финансовые меры, которые многие государства уже предприняли для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших сотрудников и компаний. Мы приветствуем шаги крупнейших центробанков по смягчению денежно-кредитной политики. Эти меры отвечают интересам не только каждой страны, но и мировой экономики в целом", – сказала глава МВФ.

Государства с развитой экономикой, как правило, находятся в лучшем положении, чтобы реагировать на кризис. В то же время развивающиеся страны и государства с низким уровнем доходов сталкиваются с серьезными проблемами.

Около 80 стран уже обратились за помощью к фонду. "Мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить скоординированный ответ", - отметила Георгиева.

Она заявила о готовности выделить до $1 трлн кредитов, а также возможности использовать другие инструменты.

МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского. По его словам, 22 марта, у него состоялся разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Как ранее сообщал Фокус: