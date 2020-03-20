Забудьте об экономике, нам грозит социальный крах. Foreign Affairs — о главной угрозе пандемии

Настоящей опасностью пандемии коронавируса является социальный крах, который может произойти, если борьба с вирусом затянется, говорится в статье влиятельного американского журнала о международных отношениях Foreign Affairs.

"С марта 2020 года весь мир стал жертвой зла, с которым мы не способны эффективно бороться, и которое неизвестно как долго продлится. Экономические последствия пандемии нового коронавируса не должны восприниматься как рядовая проблема, которую макроэкономика может решить или смягчить. Скорее всего, мир станет свидетелем фундаментального изменения самой природы глобальной экономики", – пишет американский экономист Бранко Миланович, преподаватель Лондонской школы экономики.

Автор отмечает, что нынешний кризис одновременно затрагивает и предложение, и спрос. Предложение товаров и услуг падает, так как компании останавливают или сокращают свою работу, чтобы защитить работников от заражения COVID-19. При этом более низкие процентные ставки, которые предлагают Центральные банки по всему миру, не могут восполнить дефицит рабочих, которые не собираются выходить на работу.

Падение предложения усугубляется снижением спроса из-за того, что люди заперты дома, перед ними маячит призрак безработицы, а многие товары и услуги больше не доступны.

"Если вы закроете страны и прекратите воздушное сообщение, то ни объем спроса, ни управление ценами не заставит людей летать. Если люди боятся смерти или им запрещено ходить в рестораны, посещать публичные мероприятия из-за риска заразиться, управление спросом будет иметь крошечный эффект, и не обязательно самый желательный, с точки зрения общественного здравоохранения", – говорится в статье.

Эксперт отмечает, что мир сталкивается с перспективой глубоких и фундаментальных изменений, предусматривающих возврат к самодостаточным экономикам. Этот сдвиг станет полной противоположностью глобализации. В то время как глобализация подразумевает разделение труда между узкоспециализированными экономиками, возврат к натуральному хозяйству (тип экономики, в котором распределение ресурсов происходит в результате бартера, административных решений или в соответствии с обычаями — Фокус) означает, что страны будут стремиться к самообеспеченности всем необходимым.

"Такая ситуация не является неизбежной. Если правительства смогут контролировать или преодолеть нынешний кризис в течение следующих 6 месяцев или года, мир, вероятно, вернется на путь глобализации даже если кое-что, например, производственные цепочки, придется пересмотреть", – пишет экономист.

Все, что раньше было преимуществом в сильно специализированной экономике, теперь становится недостатком

Но в случае, если кризис продлится дольше, глобализации может настать конец. Чем дольше продлится кризис, чем больше будет возникать препятствий на пути свободного перемещения людей, товаров и капитала, тем чаще нынешняя ситуация будет выглядеть новой нормой. Сформируются особые интересы, поддерживающие новое положение дел, а страх перед очередной эпидемией станет хорошим поводом для призывов к национальной самодостаточности.

Даже небольшое, на первый взгляд, требование вроде предоставления справок о состоянии здоровья при посещении других стран станет препятствием для возврата к прежнему уровню глобализации.

"Этот процесс распада может быть похож на развал глобального экумена, который произошел в результате распада Западной Римской империи на множество самодостаточных территорий между 4 и 6 веками. В появившейся экономике торговля использовалась для обмена излишками товаров на другие виды излишков, а не для стимулирования специализированного производства для неизвестного покупателя", – пишет автор.

В случае с пандемией коронавируса, чем меньше ты нуждаешься в других, тем меньшему риску подвергаешься. Все, что раньше было преимуществом в сильно специализированной экономике, теперь становится недостатком, и наоборот, отмечает экономист.

Движение к натуральному хозяйству будет обусловлено не обычным экономическим давлением, а гораздо более фундаментальными проблемами, а именно эпидемическими заболеваниями и страхом смерти.

"Следовательно, экономические меры могут быть только паллиативными по своему характеру: они должны обеспечить защиту людей, которые теряют работу и не могут оплатить даже медстраховку. Такие люди не смогут оплачивать свои счета и будут вызывать следующий этап кризиса, сопровождающийся принудительными выселениями и банкопадами", – говорится в статье.

Он добавляет, что большое количество человеческих жертв может привести к дезинтеграции общества. Безработные люди, оставшиеся без денег могут восстать против тех, кому пришлось легче. Уже сейчас около 30% американцев не имеют достаточно собственности, чтобы рассчитаться с долгами. Если нынешний кризис приведет к увеличению числа людей без доходов и доступа к медицинскому обслуживанию, люди могут отчаяться и рассердиться. И сцены вроде недавнего побега заключенных в Италии или грабежи, последовавшие за ураганом Катрина в Новом Орлеане в 2005 году, могут стать обычным явлением. Если же правительствам придется использовать военных для подавления беспорядков, общества начнут распадаться.

"Таким образом, главная (возможно, даже единственная) цель экономической политики сегодня должна состоять в том, чтобы предотвратить социальный крах. Развитые общества не должны допускать, чтобы экономика, особенно судьба финансовых рынков, отвлекли от по-настоящему важной задачи – поддержки сильных социальных связей под этим чрезвычайным давлением", – подытожил экономист.