Президент обвинил некоторых политиков в "политическом хайпе" во времена борьбы с пандемией

В Украину из Китая и других стран поступят очередные партии тест-систем ПЦР (полимеразной цепной реакции), респираторов, масок, экспресс-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что ночью в Борисполе приземлился украинский самолет из Китая, который доставил в Украину необходимые средства борьбы с коронавирусом.

"Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны. Поступит в больницы, лаборатории, аптеки, полицейским, пограничникам и нашим военным", – отметил он.

Зеленский указал, что это только первая партия того, что необходимо Украине.

"Поэтому идет активная и непрерывная работа для того, чтобы на этой неделе из Китая, Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких", – подчеркнул он.

Он также сообщил о договоренности Украины с Китаем о передаче китайскими врачами украинским коллегам эффективного и успешного опыта борьбы с коронавирусом.

"Также хочу сообщить, что правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Наши медики получат от коллег из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом", – сказал он.

Кроме того, Зеленский обвинил некоторых политиков в "политическом хайпе" во времена борьбы с пандемией, сравнив их с мародерами.

"Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом – фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня любые шаги власти делаются с единственной целью: сохранить жизнь и здоровье украинцев. При этом Зеленский не указал, будет ли таки власть вводить режим чрезвычайного положения.

Как ранее сообщал Фокус:

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.

Этот вопрос обсуждался 23 марта на онлайн-совещании глав парламентских фракций и групп. Большинство из них такую идею не поддержали.