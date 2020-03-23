В Украину из Китая привезли 521 тест-систему ПЦР. Их хватит для проверки 50 тыс. человек

В Офисе президента обещают новые поставки, а пока говорят, что тест-систем хватит на 10 дней

Центр общественного здоровья получил из Китая 521 тест-систему для полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследований) для выявления коронавируса. Об этом сообщила Бабелю пресс-секретарь Центра общественного здоровья Валерия Сало.

По ее словам, тест-системы распределят по всем регионам Украины. Каждая область получит от 20 до 50 систем пропорционально количеству населения в ней. Одна тест-система позволяет проверить на Covid-19 примерно 70-95 человек (в зависимости от того, сколько тестировать людей одновременно). Всего их хватит для проверки примерно 50 тыс. человек.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, ЦОЗ получил 150 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

В Офисе президента сообщили, что первую часть партии тест-систем сегодня до конца дня развезут по лабораториям. Их должно хватить на 10 дней. Также сегодня в Украину доставили 250 тыс. экпресс-тестов. 150 тыс. передали ЦОЗ, а остальные - ВСУ, Госпогранслужбе, Нацполиции и Нацгвардии.

Экспресс-тесты на COVID-19 имеют большую погрешность. По словам медиков, они могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек может быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания.

В свою очередь, тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

Напомним, доставку тестов из Китая анонсировал президент Владимир Зеленский. Сначала, 16 мая, он заявил, что миллион "быстрых тестов" должны поставить в Украину в субботу, 21 марта. Однако уже 20 марта президент изменил время и размер партии поставки. В видеобращении он анонсировал, что в ближайшие дни из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 000 экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Самолет Ил-76 вылетел за товарами в Китай 20 марта и вернулся в ночь на 23 марта. Кроме тестов, он также привез 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты для медиков. В ОП заявили, что в ближайшее время поставки повторятся.

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