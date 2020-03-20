В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом

Сегодня мужчину выписывают из больницы и он возвращается домой

В Украине выздоровел первый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И во второй раз показал отрицательный результат, а значит, можно констатировать официально – в Украине есть первый человек, который оправилась от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы и он возвращается домой", – сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, в ближайшие 48 часов из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 000 экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

С Венгрией и Польшей договорились про транзитные коридоры для возвращения украинцев. Также с Перемышля 3 тысячи украинцев сегодня вернутся на пяти спецпоездах. Все пройдут медобследование и должны пройти самоизоляцию.

Напомним, коронавирусная инфекция была у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Он вылетел из Италии в Румынию, а потом на собственном авто направился в Украину. Путешествовал он вместе с женой. На границе его остановил санитарный контроль, который выявил первые симптомы – повышенную температуру и сухой кашель.

Прибыв домой мужчина и женщина самоилозировались. Спустя два дня у мужчины усилились симптомы, после чего он обратился к семейному врачу.

16 марта ему сделали повторный тест на Covid-19 и он показал отрицательный результат.

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