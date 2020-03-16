Тест на коронавирус первого больного украинца показал негативный результат

Мужчине через двое суток сделают повторный тест

В Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали повторный тест на Covid-19 и тест показал отрицательный результат.

Об этом заявил заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Укринформ.

"Пациент номер один, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, идет на поправку. Сегодня поступили результаты его анализов и впервые с момента инфицирования анализ на Covid-19 показал отрицательный результат. Через двое суток у пациента так же примут анализы, если второй тест будет отрицательным, можем сказать, что он здоров", – сказала Гусак.

В Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре в Черновицкой и один в Житомирской области.

Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта. Мужчина недавно вернулся из Италии.

12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции, один из которых – в Житомирской области в 71-летней женщины.

Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы и посещала церковь. 13 марта она умерла. Это первый летальный случай коронавирусной инфекции в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".