Тест на коронавирус первого больного украинца показал негативный результат

2020-03-16 14:02:00

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Мужчине через двое суток сделают повторный тест

В Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали повторный тест на Covid-19 и тест показал отрицательный результат.

Об этом заявил заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Укринформ.

"Пациент номер один, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, идет на поправку. Сегодня поступили результаты его анализов и впервые с момента инфицирования анализ на Covid-19 показал отрицательный результат. Через двое суток у пациента так же примут анализы, если второй тест будет отрицательным, можем сказать, что он здоров", – сказала Гусак.

В Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре в Черновицкой и один в Житомирской области.

Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта. Мужчина недавно вернулся из Италии.

12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции, один из которых – в Житомирской области в 71-летней женщины.

Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы и посещала церковь. 13 марта она умерла. Это первый летальный случай коронавирусной инфекции в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. 
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