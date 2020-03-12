В Украине зарегистрированы два новых случая коронавируса
2020-03-12 19:05:00
Новые случаи – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней
В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Новые случаи – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактными. Ранее в стране был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Общее количество зараженных коронавирусной инфекций в Украине – три человека.
Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- 11 марта Кабмин ввел карантин из-за коронавируса по всей стране: с 12 марта до 3 апреля.