Минздрав передумал: врачи "скорой" экспресс-тесты на коронавирус делать не будут

Если экспресс-тест покажет у человека корановирусную инфекцию, то подтверждать диагноз будут с помощью лабораторных систем ПЦР

Экспресс-тесты на коронавирус будут делать только в определенных учреждениях здравоохранения в случае наличия симптомов Covid-2019. Сотрудники скорой помощи такие тесты проводить не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В случае, если у вас есть признаки острого респираторного заболевания - звоните к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентных случаях. Медицинские работники экстренной помощи НЕ будут проводить тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 марта пресс-служба МОЗ сообщала противоположное: "Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус".

В дальнейшем алгоритме действий, если экспресс-тест покажет у человека корановирусную инфекцию, в МОЗ свою позицию не меняло. В таком случае врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

"После этого можно говорить о подтвержденный случай заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украину из Китая спецрейсом доставили 250 тыс. экспресс-тестов и лабораторные системы ПЦР (их количество власти не сообщили). В ближайшие дни ожидаются еще поставки. Всего президент Владимир Зеленский анонсировал доставку 10 млн лабораторных тест-систем и 400 тыс. экспресс-тестов.

Экспресс-тесты на COVID-19 имеют большую погрешность. По словам медиков, они могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек может быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания.

В свою очередь, тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус с начала этой недели. По его словам, сейчас в стране работают 11 лабораторий, в которых проходят проверки на коронавирус.