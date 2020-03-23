В апреле более 10 млн пенсионеров получат дополнительно по тысяче гривен

В мае состоится индексация пенсий

В апреле надбавку в размере одной тысячи гривен получат более 10 миллионов пенсионеров. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов", - сообщила она.

Также по дополнительной тысяче гривен выплатят более 400 тыс. получателям социальной помощи, которые получают ее вместо пенсий.

В мае произойдет автоматическая индексация пенсий на 11%, а также дополнительные надбавки получат пенсионеры старше 80 лет.

"После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", - рассказала Лазебная.

Как ранее сообщал Фокус:

С инициативой выплачивать по 1 тыс. грн пенсионерам выступил президент Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений.