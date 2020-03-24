Кабмин подал в Раду новый "антиколомойский" законопроект

Принятие этого закона является одним из основных требований МВФ для выделения новой помощи

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Предыдущее правительство регистрировало проект №2571 с аналогичным названием, но он был отозван 4 марта.

Принятие закона является одним из основных требований МВФ для выделения новой помощи. Текст законопроекта на прошлой неделе был согласован с МВФ.

Этот законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас он имеет наибольшее значение для государственного Приватбанка в его противостоянии с бывшим владельцем Игорем Коломойским.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он содержит три блока изменений в законодательные акты.

1. Совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления. Изменения направлены, в частности, на уменьшение возможностей для манипуляций со стороны банков и на усиление контроля со стороны Национального банка с целью обеспечения полноты раскрытия банками информации о связанных с ними лицами.

2. Установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка лицензии и ликвидации банка, решений Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и др.

3. Усовершенствования регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков связанными с банком лицами, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Суть этих изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.

Как написал в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко, рассмотреть этот законопроект планируется на заседании Верховной Рады, которое запланировано на 13:00 26 марта.

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