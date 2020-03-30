Украина осталась без министров финансов и здравоохранения

Рада уволила старых министров, но не смогла назначить новых

Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

За увольнение Уманского проголосовали 249 депутатов, за увольнение Емца - 271.

Для назначения Сергея Марченко новым министром финансов не хватило голосов. "За" проголосовали только 223 депутата.

"За" назначение Максима Степанова министром здравоохранения проголосовали только 217 нардепов. Вопрос о назначении Ольги Богуславец на должность министра энергетики на голосование не выносили и сняли с повестки дня.

Таким образом, Украина осталась без министров финансов, здравоохранения и энергетики.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас страна требует быстрых действий. Поэтому правительство инициировало их увольнение.