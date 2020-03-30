Шмыгаль рассказал, почему уволили Емца и Уманского

По словам премьер-министра, нужны быстрые решения, а Емец и Уманский – специалисты по долгострочным решениям

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но пока страна требует быстрых действий, поэтому и подал постановления об увольнении.

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Telegram.

"Наш Кабинет Министров работает меньше месяца, однако вызовы, с которыми мы столкнулись, не испытывал на себе ни одно Правительство за последние годы. Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц. Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. но пока страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов", – написал премьер.

Шмыгаль также выразил надежду, что Емец и Уманский и в дальнейшем продолжат помогать его команде.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, но не смогла назначить новых.

Как ранее сообщал Фокус:

Илья Емец поддерживает введение чрезвычайного положения в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение.