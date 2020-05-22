МВФ и Украина предварительно договорились о программе на $5 млрд
2020-05-22 09:27:51
Окончательное решение о 18-месячной программе stand-by должно быть принято в ближайшие недели
Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества stand-by на сумму $5 млрд. Программа рассчитана на 18 месяцев, говорится в пресс-релизе фонда.
В нем отмечается, что 21 мая группа сотрудников МВФ во главе с Иванной Владковой-Холлар завершила обсуждение программы с украинскими властями.
"Новая программа stand-by с запрашиваемым размером $5 млрд будет направлена на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19. Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится", – говорится в сообщении фонда.
Также ожидается, что эта программа "станет катализатором дополнительной двухсторонней и многосторонней финансовой поддержки".
Предварительное соглашение должно быть утверждено руководством фонда. Его рассмотрение Исполнительным советом фонда ожидается в ближайшие недели, сказано в пресс-релизе.
Напомним, в начале мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы расширенного финансирования с Украиной. Стороны перешли к подготовке 18-месячной резервной программы в рамках механизма stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.
Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, необходимый для утверждения программы с МВФ – так называемый "антиколомойский закон".
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. поправок Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.