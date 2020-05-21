Зеленский подписал "антиколомойский закон"
2020-05-21 18:32:00
Принятие этого закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил для Украины для подписания кредитной программы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, необходимый для утверждения программы с Международным валютным фондом – так называемый "антиколомойский закон".
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Антиколомойский" закон запрещает возвращать банки их бывшим собственникам. Также он максимально усложняет выплату им компенсаций, даже если суд решит, что государство несправедливо национализировало или вывело с рынка тот или иной банк.
Компенсация за национализацию будет зависеть от размера "потерянной выгоды", сумму которой определит аудиторская фирма. Фирму, в свою очередь, назначит суд.
"Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленных на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка", – сказано в сообщении.
Принятие этого закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил для Украины для подписания кредитной программы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков. Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая в Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон , который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.