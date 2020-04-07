Нардеп Поляков подал к "антиколомойскому законопроекту" 6 тыс. правок. Его коллеги — еще 7 тыс.

Предыдущий рекорд по количеству правок принадлежит проекту украинской Конституции

К законопроекту о невозврате национализированных банков прежним владельцам (т.н. "антиколомойский законопроект") в итоге подали более 16 тыс. правок.

Об этом сообщил первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

"И так, после 22:00 потенциал по поправкам исчез и больше их не поступало (6 апреля был последний день приема правок, - ред.). Поэтому финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему! Ориентировочная точная цифра 16335, но пока секретариат работает над их сведением", - написал он.

Для примера Железняк привел другие законопроекты в истории Украины с наибольшим количеством правок:

1) 5700 поправок поступило к проекту Конституции

2) 4400 поправок к проекту Избирательного кодекса

3) 4000 поправок к законопроекту о рынке земли

4) 3400 поправок к законопроекту о процессуальных кодексах

5) 2500 поправок к законопроекту "покупай украинское"

6) 2000 поправок к языковому закону .

Наибольше количество правок (6033) к "антиколомойскому законопроекту" подал внефракционный нардеп Антон Поляков (исключен из фракции "Слуги народ"). Об этом он сам сообщил в своей Telegram-канале. По его словам, правки "направлены на то, чтобы защитить украинскую банковскую систему от возможного произвола топ-чиновников".

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Железняк опубликовал список депутатов, которые подали правки к законопроекту. Поляков - он предложил 6033 изменений, Виктор Бондарь ("За майбутне") предложил 1911 правок, Виктор Черный (ОПЗЖ) - 1781, Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") - 1689, Олег Дунда ("Слуга народа") - 1656.

Также более тысячи правок предложили Сергей Демченко и Александр Дубинский (оба - "СН").

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".