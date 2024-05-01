Журналисты возвращаются в парламент: в Раде назвали условия и сроки

Во время заседаний Верховной Рады в здании смогут быть 20-30 медийщиков. Руководитель аппарата парламента Штучный заявил, что после Пасхи журналистов соберут на инструктаж.

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Кулуары Верховной Рады станут доступными для представителей СМИ. Журналисты смогут освещать работу парламента во время пленарных заседаний в таком же режиме, как и во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный, сообщает "Укринформ".

Во время круглого стола на тему: "О доступе журналистов в кулуары Верховной Рады и восстановлении онлайн-трансляций заседаний парламента" Штучный заявил, что представители медиа уже подали соответствующие заявления на аккредитацию.

"Во время заседания Верховной Рады в здании смогут находиться 20-30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации. После Пасхи соберем журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте", — сказал он.

Представительница Управления государственной охраны Валентина Савицкая напомнила, что до ограничений, которые были продиктованы коронавирусом, аккредитацию в парламенте имели более четырех тысяч журналистов. По ее словам, теперь надо будет должным образом верифицировать тех представителей медиа, которые будут допущены в здание ВРУ.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что парламент — это единственный в государстве законодательный орган, который работает в условиях военного положения. Соответственно он может считаться Россией одним из центров принятия решений. По его словам, письма от спецслужб подтверждают эти риски.

"Нам нужно сформировать пул журналистов, которые ставят к себе высокие репутационные требования", — считает Стефанчук.

В свою очередь руководитель пресс-службы парламента Тарас Пастушенко напомнил, что на протяжении последних двух лет работает временный пресс-центр. На этой площадке народные депутаты могут общаться с журналистами.

Напомним, 16 февраля председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что к работе в парламенте могут допустить около 30 журналистов. Он сообщил, что это станет возможным после решения всех вопросов безопасности и переаккредитации медийщиков.

24 апреля Государственный департамент США внес телемарафон "Единые новости" в отчет о нарушении прав человека. В ведомстве отметили, что часть спикеров, которые критикуют власть попали в черный список правительственных новостных программ.