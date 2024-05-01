Журналісти повертаються до парламенту: у Раді назвали умови і терміни

Під час засідань Верховні Ради у будівлі зможуть бути 20-30 медійників. Керівник апарату парламенту Штучний заявив, що після Великодня журналістів зберуть на інструктаж.

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Кулуари Верховної Ради стануть доступними для представників ЗМІ. Журналісти зможуть висвітлювати роботу парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії COVID-19. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний, повідомляє "Укрінформ".

Під час круглого столу на тему: "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту" Штучний заявив, що представники медіа уже подали відповідні заяви на акредитацію.

"Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті", — сказав він.

Представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька нагадала, що до обмежень, які були продиктовані коронавірусом, акредитацію у парламенті мали понад чотири тисячі журналістів. За її словами, тепер треба буде належно верифікувати тих представників медіа, які будуть допущені до будівлі ВРУ.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що парламент – це єдиний в державі законодавчий орган, який працює в умовах воєнного стану. Відповідно він може вважатися Росією одним із центрів прийняття рішень. За його словами, листи від спецслужб підтверджують ці ризики.

"Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги", – вважає Стефанчук.

Своєю чергою керівник пресслужби парламенту Тарас Пастушенко нагадав, що протягом останніх двох років працює тимчасовий пресцентр. На цьому майданчику народні депутати можуть спілкуватися з журналістами.

Нагадаємо, 16 лютого голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що до роботи в парламенті можуть допустити близько 30 журналістів. Він повідомив, що це стане можливим після вирішення усіх безпекових питань і переакредитації медійників.

24 квітня Державний департамент США вніс телемарафон "Єдині новини" у звіт про порушення прав людини. У відомстві зауважили, що частина спікерів, які критикують владу потрапили до чорного списку урядових новинних програм.