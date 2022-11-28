Смерть Антона Полякова: прокуроров Киева обвиняют в блокировании расследования (фото)

Силовики, как говорится в предварительном отчете, не предприняли действий для задержания лиц, которые могут быть причастны к смерти нардепа, благодаря чему они спокойно выехали в РФ.

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Члены Временной следственной комиссии, созданной при Верховной Раде, обвиняют должностных лиц прокуратуры Киева в блокировании работы ВСК и расследования смерти экс-нардепа Антона Полякова. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте парламента.

Смерть Антона Полякова — выводы ВСК при Верховной Раде

В своем отчете члены ВСК отметили, что сотрудниками ведомства досудебного расследования на начальном этапе были осуществлены несвоевременные, а в некоторых эпизодах — непрофессиональные действия, которые негативно повлияли на результат следственных действий.

Более того, комиссия, созданная при Верховной Раде, пришла к выводу, что должностные лица городской прокуратуры Киева блокировали работу ВСК и органов досудебного расследования.

По мнению членов, правоохранительные органы после смерти Антона Полякова не предприняли действий для задержания граждан, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, что позволило им беспрепятственно выехать за границу, а именно — в Россию.

"На все обращения комиссии ВСК органами прокуратуры не были приняты меры относительно их надлежащего выполения. В отдельных случаях получен отказ о проведении проверки и выяснении фактов, которые изложены в выводах ВСК. В ходе досудебного расследования есть необходимость проведения дополнительных следственных и процессуальных действий с целью полного и объективного изучения всех обстоятельств смерти Антона Полякова. Есть необходимость обратиться к органам госвласти и другим иностранным ведомствам по поводу соединений абонентов, которые, вероятно, причастны к совершению указанного правонарушения", — сказано в отчете, который был опубликован на сайте Верховной Рады.

Члены ВСК также настаивают на проведении дополнительных следственных и негласных действий при задействовании сотрудников НАБУ, Госбюро расследований и СБУ. Комиссия предлагает народным депутатам в закрытом режиме обсудить предварительные выводы и продлить срок деятельности Временной следственной комиссии до 17 мая 2023 года.

Смерть Антона Полякова — хронология событий

В ночь на 8 октября 2021 года в возрасте 33 лет умер народный депутат Антон Поляков, который был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Парламентарию стало резко плохо в салоне такси, которое было остановлено патрульными. Медики, прибывшие на место ЧП, не смогли реанимировать Антона Полякова.

Через несколько дней Министерство внутренних дел сообщило, что в крови Антона Полякова эксперты выявили небольшую дозу алкоголя и метадона. Следствие рассматривало две версии попадания наркотического вещества в организм — самостоятельный прием или умышленное отравление.

Похороны Антона Полякова состоялись 11 октября в Чернигове, на которые приехали украинские политики и коллеги покойного нардепа по Верховной Раде. Во время церемонии прощания произошел конфликт между вдовой и сожительницей депутата Анной Скороход.

Позже в МВД уточнили, что в крови Антона Полякова нашли, кроме алкоголя, метадон с димедролом. Следователи также уверены, что наркотическая смесь была получена не в официальной аптечной сети. Сожительница нардепа Анна Скороход утверждала, что парламентарий Антон Поляков был убит.

В начале 2022 года в СМИ опубликовали результаты экспертиз, сделанных после смерти нардепа. По данным журналистов, у правоохранителей нет доказательств насильственной смерти Антона Полякова, а депутат, вероятно, умер от смешивания наркотических веществ с алкоголем.