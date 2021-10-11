На похоронах нардепа Полякова произошел конфликт между его сожительницей Скороход и вдовой

Журналисты сообщают, что вдова спросила у нардепки как та посмела прийти на прощание. Мать Полякова убрала с гроба принесенные Скороход цветы.

На прощание с нардепом Антоном Поляковым, который умер ночью 8 октября, пришли его вдова Галина Полякова и сожительница Анна Скороход, являющаяся членом парламентской группы "За майбутнє". В ходе церемонии между женщинами возник конфликт. Об этом рассказывают журналисты Telegram-канала PavlovskyNews.

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Сообщается, что когда вдова Полякова увидела Скороход, то спросила, как та посмела прийти на похороны. После этих слов вдова вышла из здания Черниговской филармонии, в котором проходит церемония.

По информации журналистов, цветы, которые Скороход положила на гроб Полякова, убрала мать усопшего.

[ + – ] Похороны Антона Полякова

[ + – ] Галина Полякова, вдова умершего Антона Полякова

Накануне, 10 октября, Анна Скороход поставила на аватарку своего профиля в Facebook фото умершего Антона Полякова.

[ + – ] Анна Скороход поставила на аватарку профиля фото Антона Полякова

Согласно последней декларации Полякова, его вдова Галина осталась с двумя дочерьми. Скороход же замужем за бизнесменом Алексеем Алякиным, которому родила сына.

[ + – ] Антон Поляков с супругой Галиной

Напомним, информацию о том, что Поляков и Скороход жили вместе сообщил ряд СМИ со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Позже в Нацполиции Киева подтвердили информацию о том, что парламентарии были сожителями.

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что судебно-медицинская экспертиза установила наличие алкоголя и метадона в крови Полякова. Впрочем, следствию неизвестно каким образом наркотическое вещество оказалось в организме нардепа.