UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Умер Антон Поляков: расследование смерти нардепа

На похоронах нардепа Полякова произошел конфликт между его сожительницей Скороход и вдовой

7756
Похороны Полякова
Нардеп Антон Поляков умер ночью 8 октября в Киеве

Журналисты сообщают, что вдова спросила у нардепки как та посмела прийти на прощание. Мать Полякова убрала с гроба принесенные Скороход цветы.

На прощание с нардепом Антоном Поляковым, который умер ночью 8 октября, пришли его вдова Галина Полякова и сожительница Анна Скороход, являющаяся членом парламентской группы "За майбутнє". В ходе церемонии между женщинами возник конфликт. Об этом рассказывают журналисты Telegram-канала PavlovskyNews.

Сообщается, что когда вдова Полякова увидела Скороход, то спросила, как та посмела прийти на похороны. После этих слов вдова вышла из здания Черниговской филармонии, в котором проходит церемония.

По информации журналистов, цветы, которые Скороход положила на гроб Полякова, убрала мать усопшего.

Похороны Антона Полякова
Галина Полякова, жена полякова, вдова полякова
Галина Полякова, вдова умершего Антона Полякова

Накануне, 10 октября, Анна Скороход поставила на аватарку своего профиля в Facebook фото умершего Антона Полякова.

Анна Скороход поставила на аватарку профиля фото Антона Полякова
Анна Скороход поставила на аватарку профиля фото Антона Полякова

Согласно последней декларации Полякова, его вдова Галина осталась с двумя дочерьми. Скороход же замужем за бизнесменом Алексеем Алякиным, которому родила сына.

Антон поляков и Галина Полякова
Антон Поляков с супругой Галиной

Напомним, информацию о том, что Поляков и Скороход жили вместе сообщил ряд СМИ со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Позже в Нацполиции Киева подтвердили информацию о том, что парламентарии были сожителями.

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что судебно-медицинская экспертиза установила наличие алкоголя и метадона в крови Полякова. Впрочем, следствию неизвестно каким образом наркотическое вещество оказалось в организме нардепа.