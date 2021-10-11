RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Помер Антон Поляков: розслідування смерті нардепа

На похоронах нардепа Полякова стався конфлікт між його співмешканкою Скороход і дружиною

3081
похорон Полякова
Нардеп Антон Поляков помер уночі 8 жовтня в Києві

Журналісти повідомляють, що вдова запитала у нардепки як та посміла прийти на прощання. Мама Полякова прибрала з труни принесені Скороход квіти.

На прощання з нардепом Антоном Поляковим, який помер уночі 8 жовтня, прийшли його дружина Галина Полякова та співмешканка Анна Скороход, яка є членкинею парламентської групи "За майбутнє". У процесі церемонії між жінками виник конфлікт. Про це розповідають журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews.

Повідомляється, що коли вдова Полякова побачила Скороход, то запитала як та посміла прийти на похорон. Після цих слів вдова вийшла з будівлі Чернігівської філармонії, в якій проходить церемонія.

За інформацією журналістів, квіти, які Скороход поклала на труну Полякова, прибрала мама покійного.

Похорон Полякова
Галина Полякова, дружина полякова, вдова полякова
Галина Полякова, дружина померлого Антона Полякова

Напередодні, 10 жовтня, Анна Скороход поставила на аватарку свого профілю у Facebook фото померлого Антона Полякова.

Анна Скороход поставила на аватарку профілю фото Антона Полякова
Анна Скороход поставила на аватарку профілю фото Антона Полякова

Згідно з останньою декларацією Полякова, його дружина Галина залишилася з двома дочками. Скороход же одружена з бізнесменом Олексієм Алякіним, якому народила сина.

Антон поляків і Галина Полякова
Антон Поляков із дружиною Галиною

Нагадаємо, інформацію про те, що Поляков і Скороход жили разом повідомила низка ЗМІ з посиланням на лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Пізніше в Нацполіції Києва підтвердили інформацію про те, що парламентарії жили разом.

Спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що судово-медична експертиза встановила наявність алкоголю і метадону в крові Полякова. Утім, слідству невідомо як наркотична речовина опинилася в організмі нардепа.