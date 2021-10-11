На похоронах нардепа Полякова стався конфлікт між його співмешканкою Скороход і дружиною

Журналісти повідомляють, що вдова запитала у нардепки як та посміла прийти на прощання. Мама Полякова прибрала з труни принесені Скороход квіти.

На прощання з нардепом Антоном Поляковим, який помер уночі 8 жовтня, прийшли його дружина Галина Полякова та співмешканка Анна Скороход, яка є членкинею парламентської групи "За майбутнє". У процесі церемонії між жінками виник конфлікт. Про це розповідають журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews.

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Повідомляється, що коли вдова Полякова побачила Скороход, то запитала як та посміла прийти на похорон. Після цих слів вдова вийшла з будівлі Чернігівської філармонії, в якій проходить церемонія.

За інформацією журналістів, квіти, які Скороход поклала на труну Полякова, прибрала мама покійного.

[ + – ] Похорон Полякова

[ + – ] Галина Полякова, дружина померлого Антона Полякова

Напередодні, 10 жовтня, Анна Скороход поставила на аватарку свого профілю у Facebook фото померлого Антона Полякова.

[ + – ] Анна Скороход поставила на аватарку профілю фото Антона Полякова

Згідно з останньою декларацією Полякова, його дружина Галина залишилася з двома дочками. Скороход же одружена з бізнесменом Олексієм Алякіним, якому народила сина.

[ + – ] Антон Поляков із дружиною Галиною

Нагадаємо, інформацію про те, що Поляков і Скороход жили разом повідомила низка ЗМІ з посиланням на лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Пізніше в Нацполіції Києва підтвердили інформацію про те, що парламентарії жили разом.

Спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що судово-медична експертиза встановила наявність алкоголю і метадону в крові Полякова. Утім, слідству невідомо як наркотична речовина опинилася в організмі нардепа.