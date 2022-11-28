Смерть Антона Полякова: прокурорів Києва звинувачують у блокуванні розслідування (фото)

Силовики, як йдеться у попередньому звіті, не вдалися до затримання осіб, які можуть бути причетні до смерті нардепа, завдяки чому вони спокійно виїхали в РФ.

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Члени Тимчасової слідчої комісії, створеної при Верховній Раді, звинувачують посадових осіб прокуратури Києва у блокуванні роботи ТСК та розслідуванні смерті екснардепа Антона Полякова. Відповідний пресреліз було опубліковано на сайті парламенту.

Смерть Антона Полякова — висновки ТСК при Верховній Раді

У своєму звіті члени ТСК зазначили, що співробітники відомства досудового розслідування на початковому етапі здійснили несвоєчасні, а в деяких епізодах — непрофесійні дії, які негативно вплинули на результат слідчих дій.

До того ж, комісія, створена при Верховній Раді, дійшла висновку, що посадовці міської прокуратури Києва блокували роботу ТСК та органів досудового розслідування.

На думку членів, правоохоронні органи після смерті Антона Полякова не вдалися до дій для затримання громадян, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що дозволило їм безперешкодно виїхати за кордон, а саме в Росію.

"На всі звернення комісії ТСК органами прокуратури не було вжито заходів щодо їх належного виконання. В окремих випадках отримано відмову про проведення перевірки та з'ясування фактів, які викладені у висновках ТСК. У процесі досудового розслідування є необхідність проведення додаткових слідчих і процесуальних дій з метою повного й об'єктивного вивчення всіх обставин смерті Антона Полякова. Є необхідність звернутися до органів держвлади й інших іноземних відомств щодо з'єднань абонентів, які, ймовірно, причетні до скоєння зазначеного правопорушення", — йдеться у звіті, який було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Члени ТСК також наполягають на проведенні додаткових слідчих і негласних дій під час залучення співробітників НАБУ, Держбюро розслідувань та СБУ. Комісія пропонує народним депутатам у закритому режимі обговорити попередні висновки та продовжити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії до 17 травня 2023 року.

Смерть Антона Полякова – хронологія подій

У ніч на 8 жовтня 2021 року у віці 33 років помер народний депутат Антон Поляков, якого було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Парламентарію стало різко погано у салоні таксі, яке було зупинено патрульними. Медики, які прибули на місце НП, не змогли реанімувати Антона Полякова.

За кілька днів Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в крові Антона Полякова експерти виявили невелику дозу алкоголю та метадону. Слідство розглядало дві версії потрапляння наркотичної речовини в організм — самостійний прийом чи навмисне отруєння.

Похорон Антона Полякова відбувся 11 жовтня у Чернігові, на який приїхали українські політики та колеги покійного нардепа у Верховній Раді. Під час церемонії прощання стався конфлікт між вдовою та співмешканкою депутата Анною Скороходою.

Пізніше в МВС уточнили, що в крові Антона Полякова знайшли, окрім алкоголю, метадон із димедролом. Слідчі також впевнені, що наркотичну суміш було отримано не в офіційній аптечній мережі. Співмешканка нардепа Анна Скороход стверджувала, що парламентарія Антона Полякова було вбито.

На початку 2022 року в ЗМІ опублікували результати експертиз, зроблених після смерті нардепа. За даними журналістів, правоохоронці не мають доказів насильницької смерті Антона Полякова, а депутат, ймовірно, помер від змішування наркотичних речовин з алкоголем.