У крові Антона Полякова знайшли метадон із димедролом, — заступник глави МВС (відео)

Розведений синтетичний наркотик не можна отримати за рецептом у звичайній аптеці. Димедрол, розповіли силовики, використовують для посилення ефекту.

У крові покійного нардепа Антона Полякова, крім метадону й алкоголю, експертиза виявила димедрол. Про це заявив перший заступник голови МВС Євгеній Єнін.

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За його словами, метадон із домішкою димедролу називають "вуличним метадоном", і у звичайній аптеці за рецептом такий препарат не можна отримати.

"Можемо з упевненістю говорити, що цю суміш було отримано не в офіційній аптечній мережі. Наразі ми не коментуємо, яким чином ця речовина могла потрапити в організм (Антона Полякова — ред.), слідство триває", — наголосив Євгеній Єнін.

На запитання журналіста, чи можуть правоохоронці думати про те, що Антон Поляков помер унаслідок нещасного випадку чи умисного вбивства, заступник голови МВС відповів так: "Поліція не отримала доказів того, що смерть Полякова мала насильницький характер, разом із цим ми не відкидаємо жодної з версій".

Євгеній Єнін також зазначив, що наразі силовики у справі Антона Полякова допитали його співмешканку Анну Скороход, співробітників ресторану, таксиста та помічника нардепа Руслана Джамбулатова, з яким парламентар випивав напередодні своєї смерті.

На відео — з 04:11.

[ + – ] У крові Антона Полякова знайшли метадон із димедролом

Метадон — синтетичний лікарський препарат із групи опіоїдів, що застосовується як анальгетик, а також при лікуванні наркотичної залежності. При вживанні метадону можуть виявлятися напади блювання, порушення роботи серця, підвищена пітливість та активність слинних залоз. Вживання синтетичної речовини з алкоголем, можливо, може посилювати сп'яніння та може призвести до уповільнення серцевого ритму, зниження тиску.

Димедрол — антигістамінний препарат, у відповідних дозах має снодійний ефект. У поєднанні з алкоголем може викликати марення та галюцинації. При передозуванні може виникнути набряк кінцівок, летальний кінець. Димедрол можуть додавати до опіоїдних наркотиків для продовження ефекту ейфорії.

Раніше Фокус повідомляв, що нардеп від гурту "За Майбутнє" Антон Поляков помер уночі 8 жовтня. Народному депутату стало погано в салоні таксі, яке за порушення правил дорожнього руху зупинили поліцейські.

Пізніше Фокус повідомляв, що в крові Антона Полякова знайшли алкоголь і метадон. У межах розслідування правоохоронці з’ясовують, як синтетичний наркотик опинився в організмі нардепа. Антона Полякова поховали в Чернігові 11 жовтня, а на церемонію прощання приїхали його колеги у Верховній Раді.