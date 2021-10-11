Антона Полякова поховали в Чернігові: як пройшло прощання з нардепом (фото, відео)
На церемонію прийшла коханка покійного Анна Скороход, яка поцілувала тіло перед похованням. Між нею і вдовою Полякова Галиною виник конфлікт.
У понеділок, 11 жовтня, в Чернігові відбулося прощання з померлим нардепом із групи "За майбутнє" Антоном Поляковим. Його поховали на міському кладовищі "Яцево".
Церемонія прощання з Поляковим проходила в Чернігівській філармонії. Труну з тілом померлого парламентарія привезли до будівлі на катафалку Cadillac Escalade.
Похорон Антона Полякова: хто відвідав церемонію прощання
Попрощатися з Поляковим прийшли сотні людей, зокрема — парламентарії.
Відвідавши церемонію ексспікер Верховної Ради, а нині — просто позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив журналістам, що не вірить в те, що Поляков вживав метадон, сліди якого, за інформацією Міністерства внутрішніх справ, експертиза виявила в нього в крові.
Сумніви щодо того, що Поляков вживав метадон з'явилися і в співголови парламентської групи Тараса Батенка. У коментарі журналістам він підкреслив, що раніше не спостерігав за померлим пристрасті до наркотичних речовин і заявив, що в нього із соратниками одразу ж виникли підозри щодо того, що смерть настала через природні причини.
На церемонію прощання прибула і нардепка від групи "За майбутнє" Анна Скороход, якій ЗМІ і в столичній Нацполіції приписують романтичні стосунки з Поляковим. Вона трималася на відстані від камер і коментарів журналістам не давала.
Журналісти повідомили, що в будівлі Чернігівської філармонії між Скороход та Галиною Поляковою, вдовою померлого парламентарія, стався конфлікт. Вдова запитала у депутатки як та посміла з'явитися на церемонії прощання, після чого вийшла на вулицю. Принесені Скороход квіти, за словами журналістів, прибрала з труни мати померлого.
Похорон Антона Полякова: Анна Скороход поцілувала тіло перед похованням
Пізніше тіло покійного нардепа відвезли на цвинтар "Яцево", де його і поховали. Поховання Полякова також відвідали сотні людей. На опублікованому виданням "Страна" відео видно, що перед похованням до труни підійшла Скороход і поцілувала померлого парламентарія.
Нагадаємо, Антон Поляков помер у Києві 8 жовтня. Патрульні, які зупинили машину таксі, виявили на задньому сидінні нардепа без свідомості. Правоохоронці викликали "швидку допомогу", проте медики, котрі приїхали на місце, не змогли врятувати парламентарія.
Розтин показав, що Поляков помер від гострої коронарної недостатності та ішемічної хвороби серця. Пізніше в МВС заявили, що судова експертиза встановила наявність алкоголю і метадону в крові померлого нардепа.