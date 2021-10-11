"Є питання", — Разумков не вірить, що Поляков сам вжив метадон з алкоголем (відео)

За його словами, покійний нардеп не поводився як людина, яка вживала наркотичні речовини.

Ексспікер Ради Дмитро Разумков прокоментував обставини смерті Антона Полякова і заявив, що в нього є питання до офіційних результатів експертизи і версії про те, що нардеп вживав метадон. Про це позафракційний нардеп заявив на церемонії прощання з Антоном Поляковим у Чернігові.

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За словами Дмитра Разумкова, Антон Поляков не поводився як людина, яка вживала наркотичні речовини.

"Те, про що говорять, не дуже схоже на ту поведінку, яку я бачив із боку Полякова. Чесно, відверто. Питання є..." — заявив ексспікер Ради на церемонії прощання в Чернігові.

Дмитро Разумков також відреагував на скандал навколо нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової, яка прокоментувала смерть Антона Полякова в партійному чаті зі словами "Мінус один ворог".

"У мене немає слів. Дійсно, потрібно залишатися людиною незалежно від того, це твій політичний опонент... Це людина, молода людина, яка ще не нажилася, він багато чого ще не бачив у своєму житті. Це людина, яка пройшла з тобою якийсь час, він був в одній фракції з тобою, він був твоїм колегою. Може не другом, але був колегою. За такі речі має бути жорстке покарання", — продовжив ексспікер Ради і розкритикував рішення "Слуги народу" про відсторонення Галини Третьякової на п'ять днів від участі в пленарних засіданнях.

На уточнювальне запитання журналіста, яким має бути покарання для Галини Третьякової, нардеп заявив: "Мандат буває не зайвим, а може і зайвим".

[ + – ] Дмитро Разумков не вірить, що Поляков сам вжив метадон з алкоголем

У коментарі Суспільному Дмитро Разумков назвав Антона Полякова радикальною людиною і безкомпромісною. Ексспікер Ради шкодує, що народний депутат пішов із життя в такому молодому віці.

"Він був безкомпромісним, це не завжди схоже на політика. Він знаєте, як кажуть, говорив істину матку і в очі. Це було про нього. Це не всім подобалося. Але він був активним народним депутатом. Він ще не встиг пожити, коли людина йде з життя це дуже погано, а коли людина в такому віці йде з життя, просто немає слів", — додав Дмитро Разумков у спілкуванні з журналістами.

Метадон — синтетичний лікарський препарат із групи опіоїдів, вживається як анальгетик, а також під час лікування наркотичної залежності. У більшості країн препарат заборонений, а його обіг контролюється державою.

Дія метадону відбувається на психологічному і фізіологічному рівнях. У процесі вживання синтетичного наркотику можуть проявлятися напади блювоти, порушення роботи серця, підвищена пітливість та активність слинних залоз. Вживання метадону з алкоголем, можливо, підсилює сп'яніння і може привести до уповільнення серцевого ритму, зниження тиску

Раніше Фокус повідомляв, що в крові Антона Полякова знайшли метадон та алкоголь. Слідчі після експертизи розглядають дві версії потрапляння метадону — самостійний прийом наркотичної речовини або отруєння.

Також Фокус розповідав, що на похоронах Антона Полякова стався конфлікт між його співмешканкою Анною Скороход і законною дружиною. Вдова нардепа поцікавилася в Анни Скороход, з якою останнім часом жив Антон Поляков, як вона посміла прийти на церемонію прощання.