У Чернігові проходить прощання з Поляковим: прибули сім'я і колеги по парламенту (відео)

Труну з тілом нардепа привезли в елітному катафалку Cadillac Escalade, а саме прощання проходить у будівлі філармонії.

У Чернігові о 10 годині ранку почалося прощання з народним депутатом України з депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антоном Поляковим. На заході присутні сотні людей, серед яких його вдова Галина Полякова та члени сім'ї, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, нардеп Ганна Скороход, з якою Полякову приписують близькі стосунки, та інші колеги по парламенту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Згідно з планами, після прощання Полякова будуть відспівувати у Спасо-Преображенському соборі, а вже о 13:00 поховають на кладовищі Яцево.

Труна з тілом народного депутата була привезена в будівлю чернігівської філармонії на катафалку Cadillac Escalade.

Співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко, який також присутній на прощанні, висловив упевненість в тому, що Поляков, у крові якого було виявлено метадон, не вживав наркотики.

"Ніхто за ним такого не спостерігав. Абсолютно енергійний, життєрадісний чоловік, який досить жорстко відстоював свою громадянську позицію в парламентській залі і за її межами. У нас відразу була підозра, наскільки це природна смерть. Тому очевидно, ми звернулися в правоохоронні органи, щоб вони опитали всіх свідків, щоб вони провели незалежне об'єктивне розслідування і, можливо, будуть виявлені якісь додаткові обставини", — розповів депутат, його слова наводить телеграм-канал "Политика Страны".

Нагадаємо, 33-річного депутата Верховної Ради Антона Полякова знайшли без свідомості в таксі у Дніпровському районі столиці 8 вересня. Прибулі медики "швидкої" не змогли реанімувати депутата і констатували його смерть.

Згідно з результатами розтину, Поляков помер від гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.

Судово-медична експертиза встановила, що в крові у загиблого нардепа Антона Полякова була невелика доза алкоголю і метадону.