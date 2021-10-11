В Чернигове проходит прощание с Поляковым: прибыли семья и коллеги по парламенту (видео)

Гроб с телом нардепа привезли в элитном катафалке Cadillac Escalade, а само прощание проходит в здании филармонии.

В Чернигове в 10 часов утра началось прощание с народным депутатом Украины из депутатской группы "Партія "За майбутнє" Антоном Поляковым. На мероприятии присутствуют сотни людей, среди которых его вдова Галина Полякова и члены семьи, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, нардеп Анна Скороход, с которой Полякову приписывают близкие отношения, и другие коллеги по парламенту.

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Согласно планам, после прощания Полякова будут отпевать в Спасо-Преображенском соборе, а уже в 13.00 захоронят на кладбище Яцево.

Гроб с телом народного депутата был привезен в здание черниговской филармонии на катафалке Cadillac Escalade.

Сопредседатель группы "За майбутнє" Тарас Батенко, который также присутствует на прощании, выразил уверенность в том, что Поляков, в крови которого был обнаружен метадон, не употреблял наркотики.

"Никто за ним такого не наблюдал. Абсолютно энергичный, жизнерадостный человек, который достаточно жестко отстаивал свою гражданскую позицию в парламентском зале и за его пределами. У нас сразу было подозрение, насколько это природная смерть. Потому очевидно, мы обратились в правоохранительные органы, чтобы они опросили всех свидетелей, чтобы они провели независимое объективное расследование и, возможно, будут выявлены какие-то дополнительные обстоятельства", — рассказал депутат, его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 33-летнего депутата Верховной Рады Антона Полякова нашли без сознания в такси в Днепровском районе столицы 8 сентября. Прибывшие медики "скорой" не смогли реанимировать депутата и констатировали его смерть.

Согласно результатам вскрытия, Поляков умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови у погибшего нардепа Антона Полякова была небольшая доза алкоголя и метадона.