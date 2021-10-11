"Есть вопросы", — Разумков не верит, что Поляков сам употребил метадон с алкоголем (видео)

По его словам, покойный нардеп не вел себя как человек, который употреблял наркотические вещества.

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал обстоятельства смерти Антона Полякова и заявил, что у него есть вопросы к официальным результатам экспертизы и версии о том, что нардеп употреблял метадон. Об этом внефракционный нардеп заявил на церемонии прощания с Антоном Поляковым в Чернигове.

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По словам Дмитрия Разумкова, Антон Поляков не вел себя как человек, который употреблял наркотические вещества.

"То, о чем говорят, не очень похоже на то поведение, которое я видел со стороны Полякова. Честно, откровенно. Вопросы есть…", — заявил экс-спикер Рады на церемонии прощания в Чернигове.

Дмитрий Разумков также отреагировал на скандал вокруг нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, которая прокомментировала смерть Антона Полякова в партийном чате со словами "Минус один враг".

"У меня нет слов. Действительно, нужно оставаться человеком вне зависимости от того, это твой политический оппонент… Это человек, молодой человек, который еще не пожил, он много чего еще не видел в своей жизни. Это человек, который прошел с тобой какое-то время, он был в одной фракции с тобой, он был твоим коллегой. Может не другом, но был коллегой. За такие вещи должно быть жесткое наказание", — продолжил экс-спикер Рады и раскритиковал решение "Слуги народа" об отстранении Галины Третьяковой на пять дней от участия в пленарных заседаниях.

На уточняющий вопрос журналиста, каким должно быть наказание для Галины Третьяковой, нардеп заявил: "Мандат бывает не лишним, а может и лишним".

[ + – ] Дмитрий Разумков не верит, что Поляков сам принял метадон с алкоголем

В комментарии Суспільному Дмитрий Разумков назвал Антона Полякова радикальным человеком и бескомпромиссным. Экс-спикер Рады сожалеет, что народный депутат ушел из жизни в таком молодом возрасте.

"Он был бескомпромиссным, это не всегда похоже на политика. Он знаете, как говорят, говорил истину матку и в глаза. Это было о нем. Это не всем нравилось. Но он был активным народным депутатом. Он еще не успел пожить, когда человек уходит из жизни это очень плохо, а когда человек в таком возрасте уходит из жизни, просто нет слов", — добавил Дмитрий Разумков в общении с журналистами.

Метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. В большинстве стран препарат запрещен, а его оборот контролируется государством.

Действие метадона происходит на психологическом и физиологическом уровнях. При употреблении синтетического наркотика могут проявляться приступы рвоты, нарушения работы сердца, повышенная потливость и активность слюнных желез. Употребление метадона с алкоголем, возможно, усиливает опьянение и может привести к замедлению сердечного ритма, снижению давления

Ранее Фокус сообщал, что в крови Антона Полякова нашли метадон и алкоголь. Следователи после экспертизы рассматривают две версии попадания метадона — самостоятельный прием наркотического вещества или отравление.

Также Фокус рассказывал, что на похоронах Антона Полякова произошел конфликт между его сожительницей Анной Скороход и законной женой. Вдова нардепа поинтересовалась у Анны Скороход, с которой в последнее время жил Антон Поляков, как она посмела прийти на церемонию прощания.