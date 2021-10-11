Антона Полякова похоронили в Чернигове: как прошло прощание с нардепом (фото, видео)

На церемонию пришла любовница усопшего Анна Скороход, которая поцеловала тело перед погребением. Между ней и вдовой Полякова Галиной возник конфликт.

В понедельник, 11 октября, в Чернигове состоялось прощание с умершим нардепом из группы "За майбутнє" Антоном Поляковым. Его похоронили на городском кладбище "Яцево".

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Церемония прощания с Поляковым проходила в Черниговской филармонии. Гроб с телом умершего парламентария привезли к зданию на катафалке Cadillac Escalade.

[ + – ] Похороны Полякова

Похороны Антона Полякова: кто посетил церемонию прощания

Попрощаться с Поляковым пришли сотни людей, в том числе — парламентарии.

[ + – ] Похороны Полякова

Посетивший церемонию экс-спикер Верховной Рады, а ныне — просто внефракционный нардеп Дмитрий Разумков заявил журналистам, что не верит в то, что Поляков употреблял метадон, следы которого, по информации Министерства внутренних дел, экспертиза обнаружила у него в крови.

[ + – ] Дмитрий Разумков на похоронах Антона Полякова

Сомнения касательно того, что Поляков употреблял метадон появились и у сопредседателя парламентской группы Тараса Батенко. В комментарии журналистам он подчеркнул, что ранее не наблюдал за умершим пристрастия к наркотическим веществам и заявил, что у него с соратниками сразу же возникли подозрения относительно того, что смерть наступила из-за естественных причин.

[ + – ] Тарас Батенко на похоронах Антона Полякова

[ + – ] Тарас Батенко (слева) и Дмитрий Разумков (по центру) на прощании с Антоном Поляковым

На церемонию прощания прибыла и нардеп от группы "За майбутнє" Анна Скороход, которой СМИ и в столичной Нацполиции приписывают романтические отношения с Поляковым. Она держалась на расстоянии от камер и комментариев журналистам не давала.

[ + – ] Анна Скороход на похоронах Антона Полякова

Журналисты сообщили, что в здании Черниговской филармонии между Скороход и Галиной Поляковой, вдовой умершего парламентария, произошел конфликт. Вдова спросила у депутатки как та посмела появиться на церемонии прощания, после чего вышла на улицу. Принесенные Скороход цветы, по словам журналистов, убрала с гроба мать умершего.

[ + – ] Анна Скороход на похоронах Антона Полякова

[ + – ] Анна Скороход на похоронах Антона Полякова [ + – ] Галина Полякова на похоронах мужа

Похороны Антона Полякова: Анна Скороход поцеловала тело перед погребением

Позже тело усопшего нардепа отвезли на кладбище "Яцево", где его и похоронили. Погребение Полякова также посетили сотни человек. На опубликованном изданием "Страна" видео видно, что перед погребением к гробу подошла Скороход и поцеловала умершего парламентария.

[ + – ] Анна Скороход поцеловала Антона Полякова на его похоронах

[ + – ] Похороны Антона Полякова посетили сотни человек [ + – ] Похороны Антона Полякова посетили сотни человек

[ + – ] Погребение Антона Полякова

Напомним, Антон Поляков умер в Киеве 8 октября. Остановившие машину такси патрульные обнаружили на заднем сидении нардепа без сознания. Правоохранители вызвали "скорую помощь", однако приехавшие на место медики не смогли спасти парламентария.

Вскрытие показало, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца. Позже в МВД заявили, что судебная экспертиза установила наличие алкоголя и метадона в крови умершего нардепа.