В крови Антона Полякова нашли метадон с димедролом, — замглавы МВД (видео)

Разбавленный синтетический наркотик нельзя получить по рецепту в обычной аптеке. Димедрол, рассказали силовики, используется для усиления эффекта.

В крови покойного нардепа Антона Полякова, кроме метадона и алкоголя, экспертиза выявила димедрол. Об этом заявил первый замглавы МВД Евгений Енин.

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По его словам, метадон с примесью димедрола называют "уличным метадоном", и в обычной аптеке по рецепту такой препарат нельзя получить.

"Можем с уверенностью говорить, что эта смесь была получена не в официальной аптечной сети. В данный момент мы не комментируем, каким образом это вещество могло попасть в организм (Антона Полякова — ред.), следствие продолжается", — подчеркнул Евгений Енин.

На вопрос журналиста, могут ли правоохранители рассуждать о том, что Антон Поляков умер в результате несчастного случая или умышленного убийства, замглавы МВД ответил следующее: "Полиция не добыла доказательства того, что смерть Полякова имела насильственный характер, вместе с этим мы не отбрасываем ни одну из версий".

Евгений Енин также отметил, что на данный момент силовики по делу Антона Полякова допросили его сожительницу Анну Скороход, сотрудников ресторана, таксиста и помощника нардепа Руслана Джамбулатова, с которым парламентарий выпивал накануне своей смерти.

На видео — с 04:11.

[ + – ] В крови Антона Полякова нашли метадон с димедролом

Метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. При употреблении метадона могут проявляться приступы рвоты, нарушения работы сердца, повышенная потливость и активность слюнных желез. Употребление синтетического вещества с алкоголем, возможно, может усиливать опьянение и может привести к замедлению сердечного ритма, снижению давления.

Димедрол — антигистаминный препарат, в соответствующих дозах оказывает снотворный эффект. В сочетании с алкоголем может вызывать бред и галлюцинации. При передозировке может возникнуть отекание конечностей, летальный исход. Димедрол могут добавлять к опиоидным наркотикам для продления эффекта эйфории.

Ранее Фокус сообщал, что нардеп от группы "За Майбутнє" Антон Поляков умер ночью 8 октября. Народному депутату стало плохо в салоне такси, которое за нарушение правил дорожного движения остановили полицейские.

Позже Фокус сообщал, что в крови Антона Полякова нашли алкоголь и метадон. В рамках расследования правоохранители выясняют, как синтетический наркотик оказался в организме нардепа. Антона Полякова похоронили в Чернигове 11 октября, а на церемонию прощания приехали его коллеги по Верховной Раде.