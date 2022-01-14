Смерть нардепа Антона Полякова: ЗМІ розповіли про результати зроблених експертиз

За інформацією журналістів, версії силовиків зводяться в одному — парламентарій помер від змішування наркотиків з алкоголем.

Слідство не має доказів насильницької смерті народного депутата України Антона Полякова. Про це повідомили джерела Telegram-каналу Pavlovsky News у Міністерстві внутрішніх справ України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Такий висновок в МВС за підсумками експертиз, зроблених на сьогоднішній день, уточнили співрозмовники каналу.

"Ще не всі експертизи зроблено. У слідства все зводиться до того, що Поляков помер від змішування наркотичних речовин з алкоголем", — заявили джерела.

У грудні минулого року голова київської поліції Іван Виговський про перевірку версій самостійного чи примусового потрапляння метадону в організм Полякова. Слідчі проводили 20 експертиз за фактом смерті нардепа.

Нагадаємо, що 33-річного нардепа Антона Полякова знайшли непритомним у київському таксі вночі 8 жовтня минулого року. Розтин показав, що його смерть настала через гостру коронарну недостатність та ішемічну хворобу серця.

Судмедекспертиза виявила в організмі Антона Полякова невелику дозу алкоголю та метадону. Перший заступник голови МВС Євген Єнін 26 жовтня заявив, що в крові Полякова знайшли ще й димедрол.

За словами громадянської дружини нардепа Анни Скороход, Поляков не вживав наркотиків. Жінка стверджувала, що політика спеціально вбили.