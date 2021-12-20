Справа Антона Полякова: поліція розслідує лише дві версії смерті нардепа

Помічника нардепа Руслана Джамбулатова, який перебував з парламентарієм напередодні його загибелі, не було затримано, і він фігурує у статусі свідка.

У межах досудового розслідування у справі щодо загибелі нардепа Антона Полякова слідчі розглядають дві версії. Про це в інтерв'ю РБК розповів голова київської поліції Іван Виговський.

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За його словами, за фактом смерті Антона Полякова проводяться одразу 20 експертиз, а результати деяких уже готові.

Іван Виговський у спілкуванні з журналістами повідомив, що слідчі розглядають дві версії того, як метадон потрапив до організму народного депутата — самостійно чи було примусове потрапляння наркотичної речовини.

"Ми встановили все коло осіб, з ким у нього було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата. Встановили та проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками", — додав голова поліції Києва та попередив, що більше інформації він озвучити не може, зокрема щодо телефону Антона Полякова.

Журналіст попросив Івана Виговського прокоментувати заяву цивільної дружини нардепа Анни Скороход, яка запевняє, що її коханого вбили, а слідчі ігнорують цю версію.

Голова київської поліції зазначив, що не даватиме оцінку словам парламентарія і зазначив, що Анна Скороход має право так думати. Іван Виговський в інтерв'ю також повідомив, що Руслана Джамбулатова, який перебував з Антоном Поляковим напередодні смерті, не затримано.

За словами керівника столичної поліції, помічник нардепа у кримінальному провадженні фігурує у статусі свідка, і правоохоронці проводять з ним усі слідчі дії.

"Підозри нікому не оголошувалися, поки що триває розслідування. Ми плануємо залучати до розслідування міжнародних експертів для допомоги, зокрема і в експертизах телефонів", — підсумував Іван Виговський, коментуючи справу про смерть Антона Полякова.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня нардепа Антона Полякова знайшли в непритомному стані в київському таксі. Медики, які прибули на місце НП, констатували смерть парламентаря. Результати розтину показали, що Антон Поляков помер унаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.

Перша експертиза встановила, що в організмі Антона Полякова була доза алкоголю та метадону. Уже 26 жовтня заступник голови МВС Євген Єнін повідомив, що в крові Антона Полякова виявили метадон із димедродолом.

Цивільна дружина нардепа Анна Скороход заперечує, що її майбутній чоловік Антон Поляков вживав наркотичні засоби, та наполягає на вбивстві.