Дело Антона Полякова: полиция расследует только две версии смерти нардепа

Помощник нардепа Руслан Джамбулатов, который находился с парламентарием накануне его гибели, не был задержан и фигурирует в статусе свидетеля.

В рамках досудебного расследования по делу о гибели нардепа Антона Полякова следователи рассматривают две версии. Об этом в интервью РБК рассказал глава киевской полиции Иван Выговский.

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По его словам, по факту смерти Антона Полякова проводятся сразу 20 экспертиз, а результаты некоторых уже готовы.

Иван Выговский в общении с журналистами сообщил, что следователи рассматривают две версии того, как метадон попал в организм народного депутата — самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества.

"Мы установили весь круг лиц, с кем у него было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата. Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями", — добавил глава полиции Киева и предупредил, что больше информации он озвучить не может, в том числе по телефону Антона Полякова.

Журналист попросил Ивана Выговского прокомментировать заявление гражданской жены нардепа Анны Скороход, которая уверяет, что ее возлюбленного убили, а следователи игнорируют эту версию.

Глава киевской полиции отметил, что не будет давать оценку словам парламентария и отметил, что Анна Скороход имеет право так думать. Иван Выговский в интервью также сообщил, что Руслан Джамбулатов, который находился с Антоном Поляковом накануне смерти, не задержан.

По словам руководителя столичной полиции, помощник нардепа в уголовном производстве фигугирует в статусе свидетеля, и правоохранители проводят с ним все следственные действия.

"Подозрения никому не объявлялись, пока что идет расследование. Мы планируем привлекать к расследованию международных экспертов для помощи, в том числе и в экспертизах телефонов", — подытожил Иван Выговский, комментируя дело о смерти Антона Полякова.

Напомним, ночью 8 октября нардепа Антона Полякова нашли в бессознательном состоянии в киевском такси. Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть парламентария. Результаты вскрытия показали, что Антон Поляков умер в результате острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Первая экспертиза установила, что в организме Антона Полякова была доза алкоголя и метадона. Уже 26 октября замглавы МВД Евгений Енин сообщил, что в крови Антона Полякова обнаружили метадон с димедродолом.

Гражданская жена нардепа Анна Скороход отрицает, что ее будущий муж Антон Поляков употреблял наркотические средства и настаивает на убийстве.