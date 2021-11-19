"Мы полностью сложили пазл". Полиция получила доступ к телефону нардепа Полякова

Сделать это правоохранителям помогли международные партнеры. В ближайшее время полиция проведет брифинг, посвященный расследованию смерти политика.

Правоохранители получили доступ к мобильному телефону умершего в прошлом месяце народного депутата Антона Полякова. Об этом в эфире передачи "Право на власть" сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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По словам чиновника, на данный момент завершается проведение экспертиз, необходимых для установления обстоятельств смерти политика.

"Благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова (…) Мы сложили полностью пазл, связанный с этим событием", — сказал Монастырский.

Министр добавил, что в ближайшее время должен состояться брифинг полиции касательно расследования обстоятельств смерти народного депутата.

Напомним, 8 октября 33-летнего Антона Полякова нашли в такси без сознания в Днепровском районе Киева. Медики констатировали его смерть. Результаты вскрытия показали, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

В свою очередь судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови у погибшего нардепа Антона Полякова была небольшая доза алкоголя и метадона.

Ранее в полиции сообщили, что в ночь смерти народный депутат употреблял алкоголь вместе с Рустамом Джамбулатовым, который является помощником его коллеги по парламенту и сожительницы Анны Скороход.