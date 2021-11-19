"Ми повністю склали пазл". Поліція отримала доступ до телефону нардепа Полякова

Зробити це правоохоронцям допомогли міжнародні партнери. Найближчим часом поліція проведе брифінг, присвячений розслідуванню смерті політика.

Правоохоронці отримали доступ до мобільного телефону народного депутата Антона Полякова, який помер минулого місяця. Про це в ефірі передачі "Право на владу" повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За словами чиновника, наразі завершується проведення експертиз, необхідних для встановлення обставин смерті політика.

"Завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова (…) Ми склали повністю пазл, пов'язаний із цією подією", — сказав Монастирський.

Міністр додав, що найближчим часом має відбутися брифінг поліції щодо розслідування обставин смерті народного депутата.

Нагадаємо, 8 жовтня 33-річного Антона Полякова знайшли у таксі непритомним у Дніпровському районі Києва. Медики констатували його смерть. Результати розтину показали, що Поляков помер від гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.

Водночас, судово-медична експертиза встановила, що в крові у загиблого нардепа Антона Полякова була невелика доза алкоголю і метадону.

Раніше в поліції повідомили, що в ніч смерті народний депутат вживав алкоголь разом із Рустамом Джамбулатовим, який є помічником його колеги по парламенту та співмешканки Анни Скороход.