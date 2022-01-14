Смерть нардепа Антона Полякова: СМИ рассказали о результатах сделанных экспертиз

По информации журналистов, версии силовиков сводятся в одному — парламентарий умер от смешивания наркотиков с алкоголем.

Cледствие не имеет доказательств насильственной смерти народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом сообщили источники Telegram-канала Pavlovsky News в Министерстве внутренних дел Украины.

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Такой вывод сделали в МВД по итогам экспертиз, сделанных на сегодняшний день, уточнили собеседники канала.

"Еще не все экспертизы сделаны. У следствия все сводится к тому, что Поляков умер от смешивания наркотических веществ с алкоголем", – заявили источники.

В декабре прошлого года глава киевской полиции Иван Выговский о проверке версий самостоятельного или принудительного попадания метадона в организм Полякова. Следователи проводили 20 экспертиз по факту смерти нардепа.

Напомним, что 33-летнего нардепа Антона Полякова обнаружили без сознания в киевском такси ночью 8 октября прошлого года. Вскрытие показало, что его смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца.

Судмедэкспертиза выявила в организме Антона Полякова небольшую дозу алкоголя и метадона. Первый замглавы МВД Евгений Енин 26 октября заявил, что в крови Полякова нашли еще и димедрол.

По словам гражданской жены нардепа Анны Скороход, Поляков не употреблял наркотики. Женщина утверждала, что политика специально убили.