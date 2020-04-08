ПРИВАТные игры. Почему в Раде блокируют «антиКоломойский» закон

За кого играет президент Владимир Зеленский: борется за кредит МВФ или хочет помочь олигарху Игорю Коломойскому? И чем закончится новое противостояние в Раде – изучал Фокус.

Правительственный законопроект №2571-д о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, или, как его принято уже называть, «антиколомойский» документ, депутаты проголосовали в первом чтении 30 марта.

Накануне вынесения вопроса в зал, в Раду приехал даже лично президент Владимир Зеленский и попросил поддержать Кабмин – на кону кредит от Международного валютного фонда, который в условиях пандемии и экономического кризиса необходим Украине.

Текст законопроекта предусматривает, что экс-владельцы банков, интересы которых были нарушены после выведения учреждений с рынка, могут получать лишь компенсацию в денежной форме. И это единственный способ их защиты. При этом признание в суде решения незаконным не может быть основанием для его отмены.

Другими словами, после принятия законопроекта олигарх Игорь Коломойский мог бы потерять надежду на возвращение национализированного и спасенного государством ПриватБанка.

Напомним, решение о его национализации было принято в 2017 году, чтобы спасти банковскую систему Украины от краха, ведь владельцы финучреждения могли привести его к банкротству. После национализации государство вложило в ПриватБанк более 100 млрд грн.

Разумеется, государственный вариант бизнесмена Коломойского не устраивает – ранее он несколько раз заявлял, что хотел бы вернуть контроль над «Приватом». Например, в декабре 2019 года в интервью журналисту проекта «Схемы: коррупция в деталях» олигарх сказал, что может действовать «не через суды», но и другим «законным путем».

Это он мог сделать, например, с помощью парламента.

В Верховной Раде мог бы появиться документ, который помог бы олигарху осуществить задуманное. Или же наоборот – заблокировать проект не в его интересах.

Так и произошло. Параллельно с правительственным документом в ВР появилось два альтернативных: один авторства депутатов Александра Дубинского и Ольги Василевской-Смаглюк, второй – Игоря Палицы. Когда же профильный комитет все-таки решил поддержать законопроект Кабмина, несколько десятков депутатов «Слуги народа», которые считаются близкими к олигарху, в зале не дали голосов. «За» проголосовали только 198 «слуг». После же первого чтения отдельные парламентарии продемонстрировали пример гиперактивности – подали тысячи правок к №2571-д, рассмотрения которых в теории может затянуться на месяцы.

Право на поправку

В тексте банковского документа всего 16 тысяч слов. И столько же депутаты подали правок.

Для парламента это рекордная цифра. До этого более всего правок было к Конституции – 5700, а также к Избирательному кодексу и законопроекту о рынке земли – 4400 и 4000 соответственно.

Семеро народных избранников, которых в Раде считают близкими бизнесмену Игорю Коломойскому, внесли более тысячи правок каждый.

Наиболее активным оказался Антон Поляков. Напомним, в ноябре 2019 года его исключили из фракции «Слуга народа» якобы за то, что его голосования шли вразрез с позицией политической силы. За одну неделю Поляков сумел подготовить более шести тысяч поправок.

Еще 1911 поправок сгенерировал Виктор Бондарь, сопредседатель группы «За будущее». 1781 – на счету Дмитрия Черного, он до получения мандата был депутатом Днепропетровского облсовета от партии УКРОП. На несколько десятков меньше замечаний у нардепа Олега Дунды, который в прошлом был руководителем департамента в ПриватБанке. Сергей Демченко, экс-член УКРОПа, подал примерно полторы тысяч. Столько же у Ольги Василевской-Смаглюк и тысяча у Александра Дубинского. Оба ранее работали журналистами на телеканале олигарха «1+1».

Василевская-Смаглюк уже заявила, что «цель ее правок – привести принятый в первом чтении законопроект в соответствие с альтернативным проектом закона, который она подавала».

Инвестиционный банкир Сергей Фурса называет сражение за банковский законопроект «борьбой олигарха против Украины», депутатов, которые подали более всего правок, «посипаками Коломойского», а ситуацию – «откровенным издевательством».

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, настаивает, что проблема закона о банках заключается не только в «Привате», свои интересы лоббируют и другие бывшие владельцы нескольких десятков банков. Их волнует то, что согласно проекту закона, будет невозможно обжалование решений Нацбанка о национализации.

Призрак МВФ

В то же время экономические эксперты продолжают настаивать: от принятия законопроекта напрямую зависит продолжение сотрудничества с МВФ.

Один из них, Михаил Гончар, в разговоре с Фокусом отмечает, что в сотрудничестве с МВФ – стабильность Украины: доступ не только к выгодным кредитам, но и инвестициям. Но при этом он сомневается, что руководство страны в этом заинтересовано.

– Сейчас реализуется олигархический сценарий. Внеся в Раду банковский законопроект, власть во главе с Зеленским вроде бы как от него отказалась и задекларировала необходимость одобрить «антиколомойский закон». Но на самом деле дала карт-бланш Коломойскому – он может играть в свою игру, – говорит Гончар. – Не случайно же предпринята попытка затормозить рассмотрение законопроекта с помощью тысяч поправок. Мне кажется, что существует некая договоренность президента и олигархов, не только с Коломойским. Мы уже видели, когда Зеленскому необходимы некие решения в Раде, он продавливает их через парламент. В этом же случае негласно дано указание – этот проект топить. Чтобы сохранить лицо, он пошел на голосования в первом чтении, а далее спокойно может говорить, мол, мы демократическая страна – парламент решает, а у него есть процедура. Так что это сознательный обман и украинского народа, и МВФ.

Но Фонд раздумывать, помогать ли Украине, не будет – в связи с коронавирусом к нему уже обратились более пятидесяти государств, и может так оказаться, что Украина окажется в конце очереди.

– Курс гривни укрепляется именно потому, что в прошлый понедельник все поверили, что в Офисе президента отыскали пару причин для того, чтобы поставить олигарха на место. И если это только показалось, если их за неделю потеряли, то все ожидания в экономике развернутся на 180 градусов, – говорит Фурса.

Если Рада возьмется рассматривать все 16 тысяч правок, то в результате не будет важно, какое решения примут депутаты: ранее в Украине может наступить дефолт.

– Дефолт – именно такую цель Коломойский сформировал еще в прошлом году. Тогда он и его сотоварищи смогут купить дешево все: аэропорты, порты, земли, – предполагает Гончар.

Ныне олигарх уже не произносит это страшное слово, но выступает за реструктуризацию долга.

Выход из ситуации

– Очевидно, спам-правки – универсальный метод заблокировать работу парламента. И если кто-то еще не понял во время земельного закона, то теперь даже до самых талантливых должно дойти, что просто голосовать правку за правкой нельзя. Потому что пока депутаты будут голосовать, экономика будет лететь в пропасть и появятся злые люди, которые будут доставать уже ленту за лентою, – продолжает Фурса.

Об абсурдности ситуации говорит и Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента».

– Рекордное количество правок – это грязная политтехнология, которая заводит работу парламента в тупик, – поясняет он. – Если идти по процедуре, то Верховная Рада до летних каникул должна заниматься только этим законопроектом, – поясняет он. – В условиях пандемии COVID-19 и сильнейшего экономического кризиса это недопустимо и даже преступно. И ответственность за такую ситуацию – на людях Коломойского и его союзниках.

Что же делать с правками?

Можно попытаться договориться с авторами, чтобы они их сняли. Но если учитывать, что большинство подали «заинтересованные» депутаты, такое вряд ли возможно.

Или рассматривать правки очень быстро – в турборежиме. Но на это тоже уйдут недели беспрерывной работы.

Еще можно попробовать организовать работу комитета так, чтобы депутаты могли объединить одинаковые правки в кластеры, а потом их «пакетами» проголосовать в парламенте.

Фесенко, который считается близким экспертом к Офису президента, считает последний вариант наиболее приемлемым.

– Придется вносить изменение регламента ВР, чтобы они позволяли в ситуациях с аномально большим числом поправок (например, более одной тысячи) принимать решения на уровне профильного комитета, – констатирует он.

А чтобы обеспечить работу парламента для принятия других необходимых законопроектов и кадровых решений, придется, как и прежде, проводить внеочередные заседания парламента. К тому же в условиях карантина возможен только такой формат работы парламента.

Интерес Коломойского

А тем временем в пресс-службе ПриватБанка сообщают, что Верховный суд Великобритании принял решение не в пользу Коломойского. Тот вместе со своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым пытался обжаловать прошлогоднее решение лондонского суда о юрисдикции иска ПриватБанка. Но в ответ получил подтверждение, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц.

Таким образом, больше не осталось никаких способов оспаривать – иск «Привата» будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд.

– Затянуть процесс не выйдет, – комментирует инвестиционный банкир Фурса. – И Коломойский понимает, что проиграет, поэтому и появились тысячи правок.

Ныне эксперты говорят, что на самом деле Игорю Коломойскому ПриватБанк не нужен. Ему важно другое – прекратить судебные разбирательства в международных судах. Например, если бы национализация была признана незаконной, то Коломойский мог бы забрать иск в Лондоне. Кроме того, он не хочет отдавать долг Украине. По словам Фурсы, сумма равна $5,5 млрд.