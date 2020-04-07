Главсанврач следит за тобой. Как мир приучают к идее тотальной слежки ради общего блага

Пандемия коронавируса разрушает не только привычные социальные устои, мировую экономику и глобализацию. В будущем одним из наиболее значимых последствий распространения SARS-CoV-2 станет развитие и использование технологий слежки и обработки больших массивов данных о перемещении граждан. В том числе при помощи искусственного интеллекта

Первым применил технологии наблюдения за гражданами в борьбе с коронавирусом Китай. Вскоре его примеру в разной степени последовали соседние азиатские страны, а сейчас некоторые элементы внедряют и западные демократии.

Подобные методы варьируются от развертывания сотен тысяч камер видеонаблюдения, которые отслеживают граждан с повышенной температурой или без масок, до простых систем оповещения через гаджеты о возможном контакте с инфицированными.

Как следят в Восточной Азии

"Масштабы Китая делают его наиболее показательным примером. Пекин успешно обуздал распространение болезни. Да, пандемия возникла в Китае, но это не умаляет ощутимого успеха китайской стратегии интенсивного наблюдения. Система "управления сетью" делит страну на крошечные участки и позволяет людям самим следить друг за другом. Более миллиона местных наблюдателей регистрируют перемещения, измеряют температуру и обеспечивают соблюдение установленных правил", – говорит нейробиолог Николас Райт, работающий над новыми технологиями в Университетском колледже Лондона и Джорджтаунском университете.

Государственные железнодорожные компании, авиакомпании и основные поставщики телекоммуникационных услуг в КНР требуют, чтобы клиенты предоставляли удостоверения личности при покупке SIM-карт или билетов. Это позволило эффективно следить за лицами, путешествовавшими через определенные регионы. В ход пошли и приложения для смартфонов с маркировкой для инфицированных и зараженных, что позволяло людям пересекать городские КПП. Приложение было создано при поддержке технологических гигантов Alibaba Group Holding Ltd и Tencent Holdings Ltd. Пользователи заполняли онлайн-форму, сообщив свой идентификационный номер, информацию о поездах, а также о любых симптомах вируса, включая кашель и лихорадку. После заполнения анкеты пользователи получали на свои мобильные телефоны цветной QR-код, указывающий на состояние их здоровья.

Так выглядит приложение для отслеживания зараженных. Фото: Naijaonpoint

Пользователям с красным кодом предписывается оставаться на карантине в течение 11 дней и проходить регулярную проверку в чате приложения. Тем, кому был присвоен желтый код, должны оставаться дома в течение 7 дней, а пользователи с зеленым кодом могут свободно перемещаться.

Зеленый QR-код для здоровых жителей Китая. Фото: The New York Times

Власти Пекина также использовали алгоритмы распознавания лиц, чтобы идентифицировать пассажиров, которые не носили маски или тех, кто делал это неправильно.

Южной Корее удалось сдержать эпидемию с помощью классического эпиднадзора за состоянием здоровья населения посредством широкомасштабного тестирования. При этом Сеул достаточно навязчиво выслеживал потенциально инфицированных людей, проверяя транзакции по кредитным картам, изучая записи видеонаблюдения и другие данные. Местные власти даже прибегали к публичному обнародованию личных данных людей, которых считали потенциально зараженными. Корейские власти также широко использовали приложения для смартфонов, которые отслеживали местоположение граждан.

Тайвань удержал рост инфицированных благодаря строгому надзору за людьми, прибывающими в страну из-за границы, а также широкой огласке этой информации. Еще в феврале Тайвань объявил, что все больницы, клиники и аптеки по всей стане могут получить доступ к истории поездок своих пациентов и клиентов. Такая интеграция баз данных государственного и частного секторов невозможна из-за законов, действующих в США, Великобритании и странах Европейского союза.

Гонконг подобно Тайваню следил за всеми новоприбывшими в страну, снабжая их электронными браслетами, которые отслеживали любые нарушения карантина. Сингапур сдерживал пандемию, используя данные видеонаблюдения и следственные полномочия полиции, где отказ подчиняться требованиям общественного здравоохранения считается незаконным.

Как следят в ЕС и США

На данный момент европейские государства поощряют пока лишь добровольное использование приложений с функциями слежки. Так, в Австрии приложение Stopp Corona было загружено 130 тыс. раз. Оно уведомляет пользователей, если кто-то из близких контактов был заражен вирусом, и следит за передвижениями. После ослабления карантина власти страны планируют сделать эту систему более массовой. В частности, гражданам Австрии, у которых нет смартфонов, предоставят специальные брелоки, которые будут сообщать о местоположении. Министр юстиции Австрии Альма Задич опровергла критику по поводу недостаточной конфиденциальности приложения, заявив, что сама им пользуется.

В Израиле 1,5 млн человек скачали приложение HaMagen, которое также предупреждает пользователей, если они пересекались с зараженным COVID-19. Помимо этого, израильское правительство определило коронавируса как проблему "национальной безопасности", позволив Агентству внутренней безопасности использовать базу данных с очень подробной информацией о мобильных звонках. Так власти могут контролировать передвижение и общение населения всей страны, получив инструменты для отслеживания действий всех инфицированных лиц и оповещения тех, кто может быть потенциальным носителем.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова запустить похожую систему, если ее прототип докажет свою эффективность. Но после массовых протестов по поводу планов правительства взять у операторов мобильной связи данные 46 млн абонентов, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и министр юстиции Кристина Ламбрехт заявили, что изучают другой метод "добровольной" системы слежения. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер подчеркнул, что сбор данных может осуществляться только с согласия граждан, а данные будут храниться в течение ограниченного срока.

В США такие технические гиганты как Google и Facebook обсуждают анонимизированные данные своих пользователей с экспертами в области здравоохранения, не передавая сами данные о местоположении. Скорее всего, это будет частью системы мониторинга распространения COVID-19, созданием которой займутся Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Конгресс выделил им 500 млн долларов для этой цели.

Так, компания Apple уже запустила свое приложение для отслеживания возможных контактов с инфицированными людьми.

Фото: Apple

Не отстает от мирового тренда и Украина. Сегодня министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о запуске приложения для контроля украинцев, которые находятся на обсервации и самоизоляции. В течение суток на протяжении 14 дней им будет приходить до 10 push-сообщений. При их получении нужно будет сделать свое фото с включенной геолокацией. Если окажется, что человек не находится в прописанном месте, ему могут выписать штраф.

Прогнозы на будущее

Страны Восточной Азии продемонстрировали миру, что для борьбы с пандемией необходим надежный режим наблюдений. При этом речь не обязательно должна идти о тотальном контроле передвижения, как это практикуется в Китае. Тем более, что китайская модель борьбы с коронавирусом, хоть и называется часто "эталонной", но вызывает все больше вопросов. Особенно после того, как в СМИ просочился секретный доклад американской разведки о сокрытии в КНР реальных масштабов смертности. Попытки на раннем этапе распространения инфекции арестовывать тех, кто сообщал о появлении нового вируса, также не могут считаться примером эффективной борьбы с заболеванием. В то же время такие страны, как Южная Корея, Тайвань, Сингапур продолжают успешно сдерживать COVID-19, не вводя тотальный карантин. В этих демократиях с восточной спецификой упор сделали на выявление инфицированных и их оперативную изоляцию. При выполнении этой задачи главную роль играют как налаженная система тестирования на коронавирус, так и различные системы отслеживания перемещения граждан с помощью гаджетов.

Нейробиолог Николас Райт из Джорджтаунского университета отмечает, что западным демократиям необходимо объединиться, чтобы удовлетворить потребность в "демократическом надзоре" для защиты своего населения

"Одним из наиболее важных долгосрочных воздействий COVID-19 будет изменение формы цифрового наблюдения во всем мире, вызванное потребностью со стороны общественного здравоохранения в более тщательном мониторинге граждан. Ставки высоки. Если демократии не смогут повернуть будущее глобального слежения в свою пользу, авторитарные конкуренты в области цифровых технологий готовы предложить миру свою собственную модель", – считает Райт.

Пока же он отмечает, что ни США, ни европейские страны не используют "навязчивые методы наблюдения", применяемые в Восточной Азии и в итоге "западный подход обещает быть гораздо менее успешным, чем восточноазиатские стратегии".

"Мировые демократии должны создать свою модель и попытаться экспортировать ее в глобальном масштабе, поскольку мир восстанавливается после пандемии. Демократии должны удвоить усилия, чтобы гарантировать глобальные стандарты для ИИ, цифровых технологий и даже Интернета. Только так мы можем быть уверенными в том, что все эти технологии не будут иметь авторитарных функций слежки, заложенных в их основу. Демократии должны признать, что авторитарный надзор, возможно, помог Китаю контролировать распространение болезни, но отсутствие прозрачности было главной причиной возникновения вспышки", – отмечает эксперт.

Эксперт в сфере политических наук из Висконсинского университета Бен Пауэр считает, что в настоящее время вопрос заключается не в том, стоит ли следить за населением, а в том, какую форму надзора выбрать.

"До пандемии демократии в значительной степени ограничивали методы массового надзора. Но после того, как кризис утихнет, автократии и демократии могут обнаружить, что их граждане более охотно принимают государственный контроль за их повседневной деятельностью", – пишет Пауэр.

Например, вспышка коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году заложила основу для широкого сбора личной информации о потенциальных носителях в достаточно демократичной Южной Корее.

"Но архитектура наблюдения, созданная на скорую руку, может оказаться трудной для демонтажа, например, в вопросах времени. Группы, защищающие конфиденциальность, такие как Electronic Frontier Foundation и STOP, уже предупреждают, что инфраструктура таких технологий, как распознавание лиц, не может быть полностью уничтожена. По всей вероятности, статус-кво теперь навсегда изменился, и сегодняшние импровизированные решения неизбежно будут определять режимы наблюдения завтрашнего дня", – пишет Пауэр.

Похожий прогноз и у профессора международных отношений из Гарвардского университета Стивена Уолта, который считает, что правительства всех видов будут принимать чрезвычайные меры, чтобы побороть кризис, и многие из них не захотят отказывать от новых полномочий, когда кризис закончится.

По материалам Foreign Affairs, Deutsche Welle, Washington Post.