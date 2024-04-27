Самый быстрый и умный в мире: на что способен робот Phoenix 7-го поколения (видео)

Система искусственного интеллекта Carbon сделала андроида еще более похожим на человека.

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Седьмая версия робота Phoenix от канадской компании Sanctuary AI способна изучить и выполнить различные задачи, которые выполняет человек, всего за 24 часа, благодаря улучшенным программному и аппаратному обеспечению, передает Interesting engineering.

Недавно компания Sanctuary AI представила последнее поколение своего революционного гуманоидного робота Phoenix с поддержкой системы искусственного интеллекта (ИИ) Carbon, которая была усовершенствована, чтобы сделать андроида еще более похожим на человека. Для этого разработчики улучшили программное обеспечение ИИ. Устройство также получило значительные обновления аппаратного обеспечения, обеспечившие большую гибкость запястий, кистей и локтей.

По данным Sanctuary AI, Phoenix 7-го поколения является самой сложной версией робота-гуманоида, созданного для максимально точной имитации поведения человека. Модель была обучена на самых качественных и достоверных данных.

Робот оснащен миниатюрной гидравликой, снижающей вес и энергопотребление, а также современными датчиками, отвечающими за "остроту" зрения и тактильные "ощущения". Эти улучшения позволяют устройству изучить новую задачу всего за 24 часа, по сравнению с неделями для его предшественника. Предыдущие версии в основном были сосредоточены на движениях туловища, а вот 6-ое поколение научилось ходить.

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Sanctuary AI недавно опубликовала кадры, на которых Phoenix 7 сортирует цветные объекты. На видео также показано, как последняя версия бота обучалась с помощью телеуправления человеком-тренером. Используя эти данные, программное обеспечение Carbon AI изучило все процессы, чтобы андроид потом выполнял их независимо.

В будущем робот может использоваться для помощи работникам в выполнении трудоемких или повторяющихся задач. Теоретически это должно освободить персонал для выполнения более сложных задач.

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