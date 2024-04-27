Найшвидший і найрозумніший у світі: на що здатен робот Phoenix 7-го покоління (відео)

Система штучного інтелекту Carbon зробила андроїда ще більш схожим на людину.

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Сьома версія робота Phoenix від канадської компанії Sanctuary AI здатна вивчити й виконати різноманітні завдання, які виконує людина, лише за 24 години, завдяки поліпшеному програмному й апаратному забезпеченню, передає Interesting engineering.

Нещодавно компанія Sanctuary AI презентувала останнє покоління свого революційного гуманоїдного робота Phoenix із підтримкою системи штучного інтелекту (ШІ) Carbon, яку було вдосконалено, щоб зробити андроїда ще більш схожим на людину. Для цього розробники поліпшили програмне забезпечення ШІ. Пристрій також отримав значні оновлення апаратного забезпечення, що забезпечили більшу гнучкість зап'ясть, кистей і ліктів.

За даними Sanctuary AI, Phoenix 7-го покоління є найскладнішою версією робота-гуманоїда, створеного для максимально точної імітації поведінки людини. Модель було навчено на найякісніших і найдостовірніших даних.

Робот оснащений мініатюрною гідравлікою, що знижує вагу та енергоспоживання, а також сучасними датчиками, що відповідають за "гостроту" зору і тактильні "відчуття". Ці поліпшення дають змогу пристрою вивчити нове завдання всього за 24 години, порівняно з тижнями для його попередника. Попередні версії здебільшого були зосереджені на рухах тулуба, а ось 6-е покоління навчилося ходити.

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Sanctuary AI нещодавно опублікувала кадри, на яких Phoenix 7 сортує кольорові об'єкти. На відео також показано, як остання версія бота навчалася за допомогою телекерування людиною-тренером. Використовуючи ці дані, програмне забезпечення Carbon AI вивчило всі процеси, щоб андроїд потім виконував їх незалежно.

У майбутньому робот може використовуватися для допомоги працівникам у виконанні трудомістких або повторюваних завдань. Теоретично це має звільнити персонал для виконання складніших завдань.

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