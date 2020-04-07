"Суверенитет за 30 сребренников". Коломойский высказался по проекту закона о банках

"Это путь в никуда. Такой опыт уже был у предшественников", - говорит бизнесмен

Бизнесмен Игорь Коломойский считает законопроект о невозвращении национализированных банков их прежним владельцам "антиукраинским".

Об этом он заявил в коротком интверью НВ.

"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", – говорит бизнесмен.

На вопрос, обсуждал ли он этот проект закона с президентом Владимиром Зеленский, Коломойский ответил отрицательно: "Вообще не обсуждал".

"Но люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", – добавил он.

Также Коломойский утверждает, что не просил депутатов подавать правки к законопроекту, а нардепа Антона Полякова он якобы знает только из прессы.

"С Дубинским (подал к законопроекту больше тысячи правок, – ред) общаюсь, что здесь такого", – уточнил он.

Высказался Коломойский и по вопросу возможного дефолта Украины. "Я за реструктуризацию долгов", – заявил бизнесмен.

Сегодня стало известно, что к законопроекту о невозврате национализированных банков прежним владельцам депутаты подали более 16 тыс. правок.

Поляков предложил 6033 изменений, Виктор Бондарь ("За майбутне") предложил 1911 правок, Виктор Черный (ОПЗЖ) – 1781, Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1689, Олег Дунда ("Слуга народа") – 1656.

Также более тысячи правок предложили Сергей Демченко и Александр Дубинский (оба – "СН").

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев прогнозирует, что первый транш МВФ составит около 4 млрд долларов.