"Суверенитет за 30 сребренников". Коломойский высказался по проекту закона о банках
2020-04-07 16:49:11
"Это путь в никуда. Такой опыт уже был у предшественников", - говорит бизнесмен
Бизнесмен Игорь Коломойский считает законопроект о невозвращении национализированных банков их прежним владельцам "антиукраинским".
Об этом он заявил в коротком интверью НВ.
"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", – говорит бизнесмен.
На вопрос, обсуждал ли он этот проект закона с президентом Владимиром Зеленский, Коломойский ответил отрицательно: "Вообще не обсуждал".
"Но люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", – добавил он.
Также Коломойский утверждает, что не просил депутатов подавать правки к законопроекту, а нардепа Антона Полякова он якобы знает только из прессы.
"С Дубинским (подал к законопроекту больше тысячи правок, – ред) общаюсь, что здесь такого", – уточнил он.
Высказался Коломойский и по вопросу возможного дефолта Украины. "Я за реструктуризацию долгов", – заявил бизнесмен.
Сегодня стало известно, что к законопроекту о невозврате национализированных банков прежним владельцам депутаты подали более 16 тыс. правок.
Поляков предложил 6033 изменений, Виктор Бондарь ("За майбутне") предложил 1911 правок, Виктор Черный (ОПЗЖ) – 1781, Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1689, Олег Дунда ("Слуга народа") – 1656.
Также более тысячи правок предложили Сергей Демченко и Александр Дубинский (оба – "СН").
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Глава комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев прогнозирует, что первый транш МВФ составит около 4 млрд долларов.