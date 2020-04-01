В Раде назвали размер первого транша МВФ

Процентная ставка по кредиту МВФ составит 2-3% годовых

Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы может предоставить Украине первый транш в размере 4 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в эфире "Радио НВ".

"На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов, – ред.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем – в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 млрд долларов", – сообщил Гетманцев.

Он добавил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от МВФ должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на борьбу с коронавирусом.

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