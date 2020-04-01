В Раде назвали размер первого транша МВФ
2020-04-01 10:59:00
Процентная ставка по кредиту МВФ составит 2-3% годовых
Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы может предоставить Украине первый транш в размере 4 млрд долларов.
Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в эфире "Радио НВ".
"На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов, – ред.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем – в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 млрд долларов", – сообщил Гетманцев.
Он добавил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от МВФ должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на борьбу с коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.
- Ночью 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".
- Позже внефракционные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук подали в Раду постановления с требованием отменить голосование по рынку земли.