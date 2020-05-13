Рада во втором чтении приняла "антиколомойский закон"

Перед голосованием в Раду приехал президент Владимир Зеленский. Он убеждал депутатов поддержать закон, ведь он "должен защитить украинскую экономику"

В Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон , который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.

"За" проголосовали 200 нардепов от "Слуги народа", 23 – от "Евросолидарности", 18 – от "Голоса", 16 – от группы "Довіра", 3 – от группы "За майбутнє" и еще 10 голосов дали внефракционные депутаты.

Перед голосованием в Раде выступил президент Владимир Зеленский, который заявил, что "вопрос банковского закона очень затянулся".

"Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали за это законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас. Спасибо", – сказал Зеленский с трибуны Рады.

Также он добавил, что в течение его каденции будет "несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять все партии".

"Антиколомойский" закон запрещает возвращать банки их бывшим собственникам. Также он максимально усложняет выплату им компенсаций, даже если суд решит, что государство несправедливо национализировало или вывело с рынка тот или иной банк.

Компенсация за национализацию будет зависеть от размера "потерянной выгоды", сумму которой определит аудиторская фирма. Фирму, в свою очередь, назначит суд.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.