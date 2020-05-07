МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной
2020-05-07 18:20:00
Причина замены программы – большая неопределенность, связанная с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимость сосредоточиться на стабилизации ситуации в стране
Международный валютный фонд (МВФ) отказался от подписания трехлетней программы с Украиной, вместо этого стороны сосредоточатся на подготовке 18-месячной. Об этом на брифинге заявил представитель МВФ Джерри Райс, сообщило Reuters.
МВФ сосредоточился на обсуждении с Украиной 18-месячной резервной программы в рамках механизма Stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.
Райс пояснил, что замена программы произошла в результате "беспрецедентной неопределенности, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимости сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации".
Напомним, ранее МВФ и Украина обсуждали трехлетнюю расширенную программу финансирования EFF.
Ожидалось, что в рамках сотрудничества с Украиной фонд предоставит кредиты на 8 млрд долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса.
- Исполнительный совет МВФ утвердил помощь в облегчении задолженности 25 странам – членам фонда: им простят $500 млн долгов.