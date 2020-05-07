МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной

Причина замены программы – большая неопределенность, связанная с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимость сосредоточиться на стабилизации ситуации в стране

Международный валютный фонд (МВФ) отказался от подписания трехлетней программы с Украиной, вместо этого стороны сосредоточатся на подготовке 18-месячной. Об этом на брифинге заявил представитель МВФ Джерри Райс, сообщило Reuters.

МВФ сосредоточился на обсуждении с Украиной 18-месячной резервной программы в рамках механизма Stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.

Райс пояснил, что замена программы произошла в результате "беспрецедентной неопределенности, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимости сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации".

Напомним, ранее МВФ и Украина обсуждали трехлетнюю расширенную программу финансирования EFF.

Ожидалось, что в рамках сотрудничества с Украиной фонд предоставит кредиты на 8 млрд долларов.

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