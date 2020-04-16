Мировая экономика в свободном падении. Почему МВФ выдает желаемое за действительное

В последнем обзоре мировой экономики Международный валютный фонд, спрогнозировавший Украине стране обвал ВВП на 7,7% в 2020 году, назвал происходящее "Великой изоляцией". Макроэкономический гуру Financial Times Мартин Вульф не согласен с фондом, предлагает называть кризис "Великим отключением (экономики)" и объясняет, почему ее перезапуск может не случиться даже после смягчения карантинных мер

"Я предпочитаю формулировку "Великое отключение", поскольку эта фраза отражает суть происходящего: мировая экономика остановилась бы и без карантина, а падение может продолжиться и после смягчения ограничений", – пишет автор.

Эпоха переменных

Как бы мы не называли происходящее, уже сейчас становится ясно: это сильнейший кризис, с которым столкнулся мир со времен Второй мировой войны и крупнейшая экономическая катастрофа со времен Великой депрессии. Это случилось с нами во время обострения противоречий между наиболее могущественными государствами мира, на фоне вопиющей некомпетентности в высших эшелонах власти. Мы пройдем через все это, но где окажемся?

Не далее как в январе МВФ не имел ни малейшей идеи о том, что вот-вот случится, частично потому, что китайские власти не смогли проинформировать о происходящем не то, что окружающий мир, но даже друг друга. И теперь мы оказались посередине пандемии, которая будет иметь огромные последствия. Но многое остается неясным. Одна из важных вопросов: как наши недалекие лидеры ответят на эту глобальную угрозу.

Чего бы сегодня ни стояли прогнозы, МВФ предполагает, что мировая экономика сократится в 2020-м на 4,2%, что намного больше, чем снижение в 1,6%, зафиксированное в 2009 году, во время мирового финансового кризиса. В 2020-м 90% всех стран испытают сокращение ВВП, в то время как в 2009-м эта чаша миновала 38% государств. Все благодаря мощному росту китайской экономики, сумевшему смягчить удар.

В январе МВФ предсказывал умеренный рост в 2020 году, теперь Фонд ожидает обвал на 12% во втором квартале 2020 года по сравнению с последним кварталом 2019-го в развитых странах и падение на 5% в развивающихся экономиках. Предполагается, что после второго квартала начнется восстановление, которое в случае развитых стран продлится до 2022 года, когда им удастся вернуться на уровень четвертого квартала 2019-го.

"Базовый сценарий" предполагает перезапуск экономики во второй половине 2020 года. Однако он может оказаться слишком оптимистичным

МВФ обнародовал еще три отрезвляющих сценария. В первом карантинные ограничения продлятся на 50% дольше, чем в базовом сценарии. Во втором предполагается, что будет вторая волна вируса в 2021 году. В третьем – случится и то, и другое.

Затягивание с отменой карантина приведет к снижению мировой экономики на 6% в 2020, а если на это наложится вторая волна пандемии, то в 2021 году мировой ВВП окажется на 8% меньше, чем в базовом сценарии. В таком случае правительствам развитых стран придется в 2021 году увеличить госрасходы на 10% ВВП, а госдолг в среднесрочной перспективе окажется на 20% ВВП выше, чем это предусмотрено базовым сценарием.

У нас нет ни малейшего представления о том, какой сценарий сбудется. Все может оказаться даже хуже: вирус может мутировать из-за чего создание вакцины затянется. Крошечный патоген втоптал в грязь всю нашу гордыню.

И что теперь?

Что мы должны сделать, чтобы справиться с катастрофой? Один из вариантов ответа – не отказываться от карантина, пока уровень смертности не снизится до приемлемого уровня. Перезапустить экономику не получится, пока вокруг бушует эпидемия, растет количество умерших, а системы здравоохранения находятся на грани коллапса. Даже если людям разрешат вернуться на работу и шляться по торговым центрам, многие не станут этого делать. Тем не менее, важно подготовиться к этому дню, создавая максимально возможные мощности и инструменты для тестирования, отслеживания, помещения в карантин и лечения людей. На это нельзя жалеть денег, также как и скупиться на инвестиции в создание, производство и применение новой вакцины.

Более того, как говорится во вступительном слове отчета института международной экономики Петерсона о роли стран G-20: "Во время пандемии Covid-19 недостаточный уровень международного сотрудничества будет означать, что больше людей умрет". Это относится как к здравоохранению, так и к выработке эффективного ответа на экономический кризис. И пандемия, и "Великое отключение" – это глобальные события. Как отметил в отчете бывший главный экономист МВФ Морис Обстфельд, помощь с ответом на медицинские вызовы критически важна. То же можно сказать и об экономической помощи наиболее бедным странам – через списывание долгов, предоставление грантов и дешевых кредитов. Нужен новый масштабный выпуск специальных прав заимствования (SDR, валюта, в которой МВФ выдает кредиты) с переводом излишков наиболее бедным странам.

Экономический национализм, подразумевающий игру с отрицательной суммой, который продвигает Дональд Трамп на посту президента США и который пустил корни даже в ЕС – серьезная угроза. Нам нужно торговать свободно, особенно (но не только) медицинским оборудованием и материалами.

Если мировую экономику развалят на части, как это случилось в ответ на Великую депрессию, восстановление будет намного слабее ожидаемого, если вообще начнется.

Мы не знаем, что нам еще приготовила пандемия или то, как на нее отреагирует экономика. Но мы точно знаем, что в наших интересах пройти это потрясение с минимальными потерями.

Мы должны взять инфекцию под контроль и инвестировать огромные суммы в системы ее контроля после смягчения карантина. Мы должны быть готовы потратить столько, сколько потребуется для того, чтобы защитить людей и экономический потенциал от последствий пандемии. Мы должны помочь миллиардам людей, которые живут в странах, которые не смогут помочь себе сами.

Мы не знаем будущее, но мы точно знаем, что мы должны попытаться его изменить. Станем ли мы это делать? Это вопрос. И я очень боюсь нашего ответа на него.