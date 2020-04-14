МВФ обещает простить $500 млн долгов 25 беднейшим странам

Долги покроются за счет грантов стран-доноров МВФ

Исполнительный совет МВФ утвердил помощь в облегчении задолженности 25 странам – членам фонда. Эта мера предпринята в рамках обновленного Трастового фонда для ограничения и ликвидации последствий катастроф (CCRT), в данном случае – пандемии коронавируса.

Суть решения – беднейшим и наиболее уязвимым государствам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ в течение ближайших шести месяцев будут выделены гранты из CCRT на общую сумму до $500 млн. Другими словами, на эту сумму будут прощены долги.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это решение стало возможным потому, что страны-доноры выделили финансирование для CCRT: Великобритания – $150 млн, Япония – $100 млн. "Китай и Нидерланды также объявляют о значительных взносах. Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем – в повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение двух лет нашим беднейшим государствам-членам", – сказала Георгиева.

Долги прощаются таким странам: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика, Чад.

"Теперь эти страны смогут направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия", – считает директор-распорядитель МВФ.

Напомним, еще 27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи $8 млрд в случае принятия законов о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. Первый закон уже принят и находится на подписи у президента. Второй принят только в первом чтении. Ко второму чтению депутаты предложили 16 тыс. поправок. Рассмотрение законопроекта в сессионном зале может состояться в конце апреля – начале мая.

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