МВФ ожидает сильнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии

Кристалина Георгиева заявила, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса приведет к самому крупному обвалу мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 – 1933 годов. Об этом сообщает DW.

"Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", – сказала Георгиева.

По ее словам, даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики, но все может оказаться гораздо хуже.

Глава МВФ отметила, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.

Она добавила, что в мире, где царит полная неопределенность относительно длительности пандемии коронавируса и ее последствий, правительства стран должны предпринять решительные действия по оказанию поддержки предприятиям и гражданам. В противном случае, предупредила она, восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

Кристалина Георгиева также сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию.