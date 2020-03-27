Глава МВФ: мировая экономика вошла в рецессию

Около 80 стран уже подали заявки на чрезвычайное финансирование МВФ

Мировая экономика вошла в рецессию, сообщила на видеобрифинге глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, эта рецессия, основная причина которой – пандемия COVID-19, может быть даже хуже, чем в 2009 году.

"Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам нам удастся локализовать вирус и не допустить превращения проблем с ликвидностью в проблему платежеспособности", – сказала она.

Основное беспокойство из-за "внезапной остановки мировой экономики" вызывает риск волны банкротств и увольнений. Они, по ее словам, могут подорвать восстановление и даже разрушить структуры общества.

Глава МВФ сказала, что фонд начал отслеживать политические действия 186 стран, направленные на поддержку экономики и населения. Сделано это для того, чтобы "помочь нам всем понять и увидеть, кто чем занимается".

"Около 80 стран уже подали заявки на чрезвычайное финансирование МВФ и, скорее всего, поступят еще, – сказала Георгиева. – Обычно у нас никогда не бывает более нескольких запросов одновременно. Вчера наш исполнительный совет утвердил первый из этих экстренных запросов – для Кыргызской Республики – рекордно быструю выплату".

МВФ намерен:

удвоить свои возможности по чрезвычайному финансированию, упростить процессы;

пересмотреть свои инструменты кредитования, чтобы они лучше соответствовали текущим потребностям;

облегчить долговые проблемы беднейших стран-членов за счет расширения возможностей использования Целевого фонда защиты от стихийных бедствий (CCRT);

нарастить заемные средства Фонда с помощью NAB (Новые соглашения о займах) и двусторонних соглашений о займах. "В этом контексте очень обнадеживает тот факт, что утверждение NAB является частью пакета мер стимулирования США, который находится на рассмотрении в Конгрессе США", – сказала Георгиева.

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