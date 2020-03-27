Глава МВФ: мировая экономика вошла в рецессию
2020-03-27 20:14:00
Около 80 стран уже подали заявки на чрезвычайное финансирование МВФ
Мировая экономика вошла в рецессию, сообщила на видеобрифинге глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, эта рецессия, основная причина которой – пандемия COVID-19, может быть даже хуже, чем в 2009 году.
"Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам нам удастся локализовать вирус и не допустить превращения проблем с ликвидностью в проблему платежеспособности", – сказала она.
Основное беспокойство из-за "внезапной остановки мировой экономики" вызывает риск волны банкротств и увольнений. Они, по ее словам, могут подорвать восстановление и даже разрушить структуры общества.
Глава МВФ сказала, что фонд начал отслеживать политические действия 186 стран, направленные на поддержку экономики и населения. Сделано это для того, чтобы "помочь нам всем понять и увидеть, кто чем занимается".
"Около 80 стран уже подали заявки на чрезвычайное финансирование МВФ и, скорее всего, поступят еще, – сказала Георгиева. – Обычно у нас никогда не бывает более нескольких запросов одновременно. Вчера наш исполнительный совет утвердил первый из этих экстренных запросов – для Кыргызской Республики – рекордно быструю выплату".
МВФ намерен:
- удвоить свои возможности по чрезвычайному финансированию, упростить процессы;
- пересмотреть свои инструменты кредитования, чтобы они лучше соответствовали текущим потребностям;
- облегчить долговые проблемы беднейших стран-членов за счет расширения возможностей использования Целевого фонда защиты от стихийных бедствий (CCRT);
- нарастить заемные средства Фонда с помощью NAB (Новые соглашения о займах) и двусторонних соглашений о займах. "В этом контексте очень обнадеживает тот факт, что утверждение NAB является частью пакета мер стимулирования США, который находится на рассмотрении в Конгрессе США", – сказала Георгиева.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 марта Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.
- 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что помощь от Международного валютного фонда ожидается в ближайшее время.