Кабмин заявил о "позитивном сигнале" от МВФ: деньги придут ближайшее время

2020-04-02 19:55:00

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По словам премьер-министра, вслед за траншем МВФ Украина получит помощь и от Всемирного банка

Кабинет министров получил позитивный сигнал от МВФ и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш финансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, передает правительственный портал.

"Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш",  – говорится в сообщении.

Премьер добавил, что, кроме того, ожидается финансовая помощь и от Всемирного банка.

Он отметил, что Кабмин работает с НБУ и другими банками в вопросе кредитования бизнеса и отсрочки погашения задолженностей.

 "Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими учеными",  – сказал глава правительства.

Как ранее сообщал Фокус:

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