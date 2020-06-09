В мае инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле, – Госстат

Потребительские цены в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала года они выросли на 1,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В годовом измерении (к маю 2019 года) в мае инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле.

Изменения цен (в % к предыдущему месяцу)

Продукты питания в Украине за май подорожали на 1,3%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь – снизились на 1,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 16,8%).

Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки (в % к предыдущему месяцу)

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,1%, здравоохранение – на 0,3%, транспорт подешевел на 2,0% (цены на топливо снизились на 8,6%), цены на связь снизились на 0,1%, на отдых и культуру снизились на 0,8%.

Напомним, потребительские цены в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,8%, такой же рост был и в марте.

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года не превысит 6,0%.

Как ранее сообщал Фокус: