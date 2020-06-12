В Киеве за двое суток установлено два температурных рекорда

В Киеве за истекшие двое суток установлено два температурных рекорда.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на четверг, 11 июня, в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже отметки в +20,6°, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составил +20,2°.

Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя. По словам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, Украина уже переступила порог повышения среднегодовой температуры в полтора градуса и ощущает влияние глобального потепления. "По прогнозам IPCC, мы не относимся к странам, которые столкнутся с наиболее тяжелыми последствиями, но некоторые из них мы ощущаем уже сейчас: дикие ветра, смерчи, град размером с яйцо, массовое усыхание лесов в Полесье и Карпатах, затяжные торфяные пожары, измельчание рек и понижение грунтовых вод", – говорит он.

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